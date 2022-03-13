Зникла менструація або є кровотеча через війну – що робити

Через війну українки можуть фіксувати проблеми з жіночим здоров’ям, у них може зникати менструація або навпаки бути значна кровотеча.
Гінеколог Аліна Полюхович розповіла, що робити у такій ситуації.
Зникла менструація
За словами лікаря, війна – великий стрес для організму, через що можуть бути проблеми з гормонами. З часом ситуація може поліпшитися. Проте можна спробувати допомогти собі.
– Спробувати максимум розслабитися, зробити глибокий вдих та глибокий видих, не читати новини 24/7, відволікатися, як для вас це зручно: чи то музика, чи то робота,чи то волонтерство! Не забувайте їсти, спати і обов’язково пити воду, – говорить Аліна Полюхович.
Також рекомендується зробити тест на вагітність.
Значна кровотеча
У таком разі рекомендується звернутися до лікаря – сходити до лікарні чи поговорити з ним онлайн.
– Купіть собі кровоспинні препарати: Гемотран, Етамзилат, Віданол. Приймайте їх за інструкцією, – додає лікар.
Додатково варто приймати фолієву кислоту і препарати заліза (Мальтофер, Сорбіфер).
Головне – не панікувати заздалегідь і не накручувати себе зайвий раз.