Зникла менструація або є кровотеча через війну – що робити

Через війну українки можуть фіксувати проблеми з жіночим здоров’ям, у них може зникати менструація або навпаки бути значна кровотеча.

Гінеколог Аліна Полюхович розповіла, що робити у такій ситуації.

Зникла менструація

За словами лікаря, війна – великий стрес для організму, через що можуть бути проблеми з гормонами. З часом ситуація може поліпшитися. Проте можна спробувати допомогти собі.

– Спробувати максимум розслабитися, зробити глибокий вдих та глибокий видих, не читати новини 24/7, відволікатися, як для вас це зручно: чи то музика, чи то робота,чи то волонтерство! Не забувайте їсти, спати і обов’язково пити воду, – говорить Аліна Полюхович.

Також рекомендується зробити тест на вагітність.

Значна кровотеча

У таком разі рекомендується звернутися до лікаря – сходити до лікарні чи поговорити з ним онлайн.

– Купіть собі кровоспинні препарати: Гемотран, Етамзилат, Віданол. Приймайте їх за інструкцією, – додає лікар.

Додатково варто приймати фолієву кислоту і препарати заліза (Мальтофер, Сорбіфер).

Головне – не панікувати заздалегідь і не накручувати себе зайвий раз.