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Исчезла менструация или есть кровотечение из-за войны — что делать

13 марта 2022, 21:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Исчезла менструация или есть кровотечение из-за войны — что делать
Источник: Depositphotos

Из-за войны украинки могут фиксировать проблемы с женским здоровьем, у них может исчезать менструация или наоборот быть значительное кровотечение.

Гинеколог Алина Полюхович рассказала, что делать в такой ситуации.

Исчезла менструация

По словам врача, война – большой стресс для организма, из-за чего могут быть проблемы с гормонами. Со временем ситуация может улучшиться. Однако можно попытаться помочь себе.

— Попробовать максимум расслабиться, сделать глубокий вдох и глубокий выдох, не читать новости 24/7, отвлекаться, как вам это удобно: то ли музыка, то ли работа, то ли волонтерство! Не забывайте есть, спать и обязательно пить воду, – говорит Алина Полюхович.

Также рекомендуется произвести тест на беременность.

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Значительное кровотечение

В таком случае рекомендуется обратиться к врачу – сходить в больницу или поговорить с ним онлайн.

— Купите себе кровоостанавливающие препараты: Гемотран, Этамзилат, Виданол. Принимайте их по инструкции, – добавляет врач.

Дополнительно следует принимать фолиевую кислоту и препараты железа (Мальтофер, Сорбифер).

Главное – не паниковать заранее и не накручивать себя лишний раз.

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