Война как на фронте, так и в тылу – это стресс, а стресс – это один из “красных звоночков” для женского здоровья, которое может нарушиться. О том, как уберечь и стабилизировать свое состояние в случае необходимости, и могут ли все женщины идти на службу в армию, Фактам ICTV рассказала акушер-гинеколог Наталья Ковальчук.

Во время войны важно, несмотря на общее напряжение, не забывать раз в год делать УЗИ органов малого таза, посещать гинеколога планово или по жалобам.

— Не просто сдавать урогенитальные мазки и цитологические соскобы, забывая забрать вывод, но и отслеживать результат и толковать его вместе с врачом, — говорит Наталья Ковальчук.

Следует помнить, что здоровье женщины опирается не только на репродуктивную систему, но и в значительной степени зависит от образа жизни, рационального питания, сна, водного баланса и внутреннего равновесия.

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— И хотя добиться успеха в этом во время войны чрезвычайно сложно, необходимо прилагать для этого все усилия: РФ не имеет права на ваше здоровье! — подчеркивает врач.

На что следует обратить внимание

О фиксировании нарушений женского здоровья — здесь нужно быть умеренными. Не пренебрегать симптомами, повторяющимися из цикла в цикл, сильной болью или кровотечением, начавшимся вне менструации.

— Однако не следует также фокусироваться на незначительных отклонениях в длительности цикла или температуре тела в районе 37 градусов в его середине. Лучшим выходом будет найти своего/ свою гинеколога и выстроить с ним доверчивые отношения, прислушаться к советам и вместе изучать особенности вашего здоровья, — советует Наталья Ковальчук.

Гигиена во время войны

Личная гигиена женщины состоит из многих компонентов: чистое белье из натуральных тканей, которое вы меняете каждый день или раньше, по мере загрязнения, нейтральное гипоаллергенное мыло и чистая вода комнатной температуры.

Золотое правило подмывания – спереди назад. Движения должны быть деликатными, зона бикини не требует активного трения. Следует исключить агрессивные средства для интимного ухода и спринцевания без назначения врача, отказаться от духов и частой смены стирального порошка.

Забудьте также о ежедневных прокладках.

Особая тема – менструация: обратите внимание на то, что в летний период следует менять прокладки и тампоны чаще (минимум раз в 6 часов), вовремя опорожнять менструальную чашу или диск, ведь патологическая бактериальная флора очень любит тепло и влагу.

— Я понимаю, что у многих наших военнослужащих при выполнении задач, к сожалению, может не быть доступа к душу или воде в целом. В таком случае следует иметь при себе детские или интимные влажные салфетки. Однако не забываем о золотом правиле: вытираться салфетками тоже нужно спереди назад, — отмечает врач.

Во время менструации лучшим выбором для женщин-военных будут прокладки: по сравнению с тампонами их замена требует меньше контакта с влагалищем, и соответственно, более безопасна. То же врач советует женщинам, которые оказались в сложных бытовых условиях, например в оккупации, где тоже может не быть воды.

Женщины в ВСУ

Служба в рядах ВСУ представляет собой значительную физическую нагрузку, поэтому все состояния, требующие ограничения двигательного режима, исключают возможность военной работы.

Это могут быть любые декомпенсированные хронические заболевания, имеющие прогрессирующее течение онкопатологии в активной фазе и требующие специализированного лечения, и острые патологии.

Пригодность или непригодность лица регламентируется положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Служить могут даже беременные женщины. Неосложненная беременность ранних сроков не является противопоказанием к военной службе, однако женщина имеет право на отпуск по беременности и родам.