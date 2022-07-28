Несмотря на войну России против Украины и иногда бесчеловечные условия существования, украинки продолжают беременеть и рожать.

Что нужно знать будущим мамам и стоит ли рожать дома, Фактам ICTV рассказала акушер-гинеколог Наталья Ковальчук.

Беременность – очень трепетное и уязвимое состояние женщины, и она нуждается в опеке и помощи от родных и близких до, во время и после родов. Война разрушает красоту беременности для многих украинок, поэтому задача окружающих — максимально оградить их от переживаний.

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– Если вы беременны и вас беспокоят новости с фронта – не читайте, не смотрите и не отслеживайте эту информацию. Не стесняйтесь просить близких о поддержке. На поздних сроках всегда и везде имейте при себе паспорт и обменную карту – это ваши важнейшие документы для роддома, — говорит врач.

Будьте на связи со своим врачом, посещайте или следите за группами беременных, доказательными медиками, выполняйте все назначения.

Если вы находитесь на оккупированной территории или неподалеку от вашего места жительства ведутся активные боевые действия, выезжайте при первой же возможности, если это безопасно для вас и вашей семьи.

Если нет, окружите себя людьми, которым вы доверяете, все ваши действия направляйте на то, чтобы максимально избежать угрозы вашей жизни и здоровью.

Беременность требует от будущей мамы максимального равновесия и концентрации. Поэтому избегайте стресса, заботьтесь о себе и в случае любых угрожающих признаков – сразу обращайтесь за помощью.

– Мы все чаще слышим советы, что во время войны рожать лучше дома. Я категорически не согласна с этим тезисом и настоятельно рекомендую каждой беременной выбрать себе роддом и встретить своего малыша именно там, — говорит Наталья Ковальчук.

Да, действительно, большинство родов являются физиологическими и нуждаются только в минимальных вмешательствах. Однако даже малейший риск осложнений должен быть предупрежден обращением в специализированное медицинское учреждение.

— Помните, что ценой домашних родов может быть жизнь роженицы и ребенка. Конечно, если вам прямо сейчас приходится рожать в бомбоубежище и возможности попасть в больницу просто нет, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой были хотя бы теплые вещи для мамы и новорожденного, вода, чистые пеленки, полотенца, салфетки, ножницы. Выясните, есть ли среди людей в укрытии медицинские работники, и попросите их о помощи, — говорит врач.

Подготовьтесь к встрече с малышом ответственно: разработайте маршрут проезда в больницу, отслеживайте свой срок беременности и помните ожидаемую дату родов.

Будьте на связи с наблюдающим вас врачом. Занимайтесь самообразованием, проговаривайте свои переживания с партнером и медицинским персоналом, изучайте по необходимости официальные медицинские источники.

Будьте своей лучшей подругой и заботьтесь о себе!