Маникюр для многих стал неотъемлемой частью обыденной жизни. Особой популярностью пользуется маникюр с гель-лаковым покрытием. Поэтому многим подросткам так и хочется как можно быстрее попробовать эту процедуру на себе. Со сколько лет можно делать маникюр – читайте в материале.

Со сколько лет можно делать маникюр: объясняет эксперт

По словам мастера маникюра Екатерины Слободяник, маникюр рекомендовано делать с 16 лет. Тогда ногтевая пластина более или менее приходит в тонус. Кроме этого, в таком возрасте шансы повредить ногти гораздо ниже, чем у молодых представительниц. Сам ноготь может ломаться, а покрытие гель-лаком будет отпадать и откалываться, если делать это раньше.

Поэтому могут возникнуть различные заболевания ногтя, поэтому лучше отказаться от подобных процедур в таком раннем возрасте. Кроме этого, к 14-15 годам ногтевая пластина у девочек укрепляется, растет не только в длину, но и в объеме и в ширину.

В подростковом возрасте ноготь очень тонкий, нежный и ношение гель-лака или искусственных ногтей просто будет препятствовать его здоровому росту.

Плюс к этому, на тонких ногтях гель-лак или гель будет быстрее откалываться или отслаиваться, и девочка все равно не сможет полноценно носить гелевые ногти.

Кроме этого, из-за игры гормонов в организме материал может не держаться да и вообще маникюр не даст того эффекта, что хотелось бы.

Нужно ли писать разрешение на маникюр родителям, если ребенку – менее 16 лет

По словам мастера, это не обязательно. Просто желательно, чтобы кто-то из родителей присутствовал, ведь никогда не следует исключать риск волнения, когда ребенок может потерять сознание. Особенно – когда слышат фрезер. Что касается дизайна, для первого раза всегда рекомендуется выбирать что-то из нейтральной палитры, чтобы быстро не надоело.