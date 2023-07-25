Манікюр для багатьох став невід’ємною частиною буденного життя. Особливою популярністю користується манікюр із гель-лаковим покриттям. Тому багатьом підліткам так і кортить якнайшвидше спробувати цю процедуру на собі. Зі скільки років можна робити манікюр – читайте в матеріалі.

Зі скільки років можна робити манікюр: пояснює експерт

За словами майстрині манікюру Катерини Слободяник, манікюр рекомендовано робити із 16 років. Тоді нігтьова пластина більш-менш приходить в тонус, а шанси пошкодити нігті набагато нижчі, ніж у молодших дівчат.

Сам ніготь може ламатися, а покриття гель-лаком буде відпадати й відколюватися, якщо робити це раніше. Через це можуть виникнути різні захворювання нігтів, тому краще відмовитися від подібних процедур у більш ранньому віці.

Крім цього, до 14-15 років нігтьова пластина у дівчаток зміцнюється, зростає не тільки в довжину, але і в обсязі, й в ширину.

У підлітковому віці ніготь дуже тонкий та ніжний, тому носіння гель-лаку або штучних нігтів просто буде перешкоджати його здоровому росту. Плюс до цього, на тонких нігтях гель-лак або гель буде швидше відколюватися або відшаровуватися, і дівчинка все одно не зможе повноцінно носити гелеві нігті.

Чи потрібно писати дозвіл на манікюр батькам, якщо дитині менше 16 років

За словами майстрині, це не обов’язково, але бажано, аби хтось із батьків був присутнім під час процедури, щоб підлітки менше хвтлювалися.

Вона також радить для першого разу обирати для покриття щось із нейтральної палітри, аби швидко не набридло.