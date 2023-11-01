Татуировка — то, что хотят сделать многие люди, потому что это красиво. Здесь важно помнить, что во время процедуры происходит значительное вмешательство в кожу.

Часто люди спрашивают у мастеров, можно ли пить алкоголь перед и после тату.

Тату-мастер Кристина Клименко рассказала Фактам ICTV, что будет, если пить после тату, и когда уже можно употреблять алкоголь.

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Перед процедурой специалисты советуют на время воздержаться от алкоголя.

— Я не рекомендую употреблять алкоголь за 2-3 дня до вашего сеанса, — говорит мастер.

Алкоголь расширяет сосуды, из-за этого у клиента они более деликатные.

— Это влияет на сосуды и на удобство работы для мастера, ведь при травматизации иглой кожа выделяет много сукровицы, из-за чего сложно вбить пигмент в кожу и оставить его там. В результате на зажившем тату остаются пробелы, — рассказывает Кристина.

Также сильнее ощущается боль – из-за чувствительности кожи.

Сколько нельзя пить после тату

К тому же, мастера говорят, что алкоголь после тату может повредить его результат.

— Он расширяет сосуды, что может вызвать расплывание линий на свежем тату, — добавила эксперт.

Специалист утверждает, не стоит пить алкогольные напитки 3-7 дней после процедуры.

— Под воздействием алкоголя кожа выделяет больше сукровицы, из-за чего пигмент выходит и на вашей зажившей работе также появляются пробелы, — подчеркивает Кристина.

Из-за расширения сосудов увеличивается время заживления, потому что теряется влага.

От алкоголя могут пострадать яркость и стойкость цветов.

Под влиянием алкоголя, из-за ослабленности организма, могут возникнуть инфекции и остаться шрамы.