Татуювання – те, що хочуть зробити багато людей, бо це красиво. Тут важливо пам’ятати, що під час процедури відбувається значне втручання в шкіру.

Часто люди запитують у майстрів, чи можна пити алкоголь перед та після тату.

Тату-майстриня Крістіна Клименко розповіла Фактам ICTV, що буде, якщо пити після тату, та коли вже можна вживати алкоголь.

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Скільки не можна пити до татуювання

Перед процедурою фахівці радять на певний час утриматися від алкоголю.

– Я не рекомендую вживати алкоголь за 2-3 дні до вашого сеансу, – каже майстриня.

Алкоголь розширює судини, через це у клієнта вони стають делікатнішими.

– Це впливає на судини і на зручність роботи для майстра, адже за травматизації голкою шкіра виділяє забагато сукровиці, через що складно вбити пігмент в шкіру і залишити його там. У результаті на загоєному тату лишаються пробіли, – розповідає Крістіна.

Також сильніше відчувається біль – через чутливість шкіри.

Скільки не можна пити після тату

До того ж, майстри кажуть, що алкоголь після татуювання може зашкодити його результату.

– Він розширює судини, що може спричинити розпливання ліній на свіжому тату, – додала експертка.

Фахівчиня стверджує, не варто пити алкогольні напої 3-7 днів після процедури.

– Під впливом алкоголю шкіра виділяє більше сукровиці, тому пігмент виходить і на вашій загоєній роботі також зʼявляються пробіли, – наголошує Крістіна.

Через розширення судин збільшується час загоєння, бо втрачається волога.

Від алкоголю можуть постраждати яскравість і стійкість кольорів.

Під впливом алкоголю, через ослабленість організму, можуть виникнути інфекції та залишитися шрами.