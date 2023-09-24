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Безпечної дози не існує: вчені розповіли, що алкоголь може спровокувати рак

24 Вересня 2023, 15:41
Марина Мелехова редактор
вино
Джерело: Pixabay

Раніше вважалося, що один келих вина корисно пити для здоров’я серця. Але нові дослідження вчених свідчать про інше.

Нещодавно науковці  виявили, що 740 000 випадків онкологічних захворювань у світі спричинені вживанням алкоголю:

  • Рак молочної залози у жінок. Чим більше алкоголю, тим вищий ризик.
  • Рак печінки. Алкоголь вражає печінку, внаслідок чого може виникнути цироз та онкологія.
  • Рак стравоходу. Будь-яка доза алкоголю впливає на розвиток плоскоклітинного раку.
  • Рак ротової порожнини і глотки. Ті, хто вживає алкоголь у великій кількості, у п’ять  разів збільшують шанси захворіти на рак ротової порожнини та глотки і майже у три рази  – на рак гортані.
  • Рак товстої і прямої кишкиШкідливі звички (куріння і алкоголь) збільшують ризик появи пухлин через атипове розростання епітелію слизового шару, що вистилає стінки кишківника.

Тож у ВООЗ наголошують: не існує безпечної дози. Відмова від алкоголю та глобальні зусилля в галузі наукових досліджень, ранньої діагностики та лікування раку відіграють важливу роль у боротьбі з цією хворобою.

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Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Алкоголь Наукові дослідження Онкологія
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