Раніше вважалося, що один келих вина корисно пити для здоров’я серця. Але нові дослідження вчених свідчать про інше.
Нещодавно науковці виявили, що 740 000 випадків онкологічних захворювань у світі спричинені вживанням алкоголю:
- Рак молочної залози у жінок. Чим більше алкоголю, тим вищий ризик.
- Рак печінки. Алкоголь вражає печінку, внаслідок чого може виникнути цироз та онкологія.
- Рак стравоходу. Будь-яка доза алкоголю впливає на розвиток плоскоклітинного раку.
- Рак ротової порожнини і глотки. Ті, хто вживає алкоголь у великій кількості, у п’ять разів збільшують шанси захворіти на рак ротової порожнини та глотки і майже у три рази – на рак гортані.
- Рак товстої і прямої кишки. Шкідливі звички (куріння і алкоголь) збільшують ризик появи пухлин через атипове розростання епітелію слизового шару, що вистилає стінки кишківника.
Тож у ВООЗ наголошують: не існує безпечної дози. Відмова від алкоголю та глобальні зусилля в галузі наукових досліджень, ранньої діагностики та лікування раку відіграють важливу роль у боротьбі з цією хворобою.
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