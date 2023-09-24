Раніше вважалося, що один келих вина корисно пити для здоров’я серця. Але нові дослідження вчених свідчать про інше.

Нещодавно науковці виявили, що 740 000 випадків онкологічних захворювань у світі спричинені вживанням алкоголю:

Рак молочної залози у жінок. Чим більше алкоголю, тим вищий ризик.

Рак печінки. Алкоголь вражає печінку, внаслідок чого може виникнути цироз та онкологія.

Рак стравоходу. Будь-яка доза алкоголю впливає на розвиток плоскоклітинного раку.

доза алкоголю впливає на розвиток плоскоклітинного раку. Рак ротової порожнини і глотки. Ті, хто вживає алкоголь у великій кількості, у п’ять разів збільшують шанси захворіти на рак ротової порожнини та глотки і майже у три рази – на рак гортані.

разів збільшують шанси захворіти на рак ротової порожнини та глотки і майже у рази – на рак гортані. Рак товстої і прямої кишки. Шкідливі звички (куріння і алкоголь) збільшують ризик появи пухлин через атипове розростання епітелію слизового шару, що вистилає стінки кишківника.

Тож у ВООЗ наголошують: не існує безпечної дози. Відмова від алкоголю та глобальні зусилля в галузі наукових досліджень, ранньої діагностики та лікування раку відіграють важливу роль у боротьбі з цією хворобою.