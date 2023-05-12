Токсичні метали, серед яких свинець, нікель, марганець, бор, кадмій, стронцій, миш’як і селен, були виявлені в безалкогольних напоях, які полюбляють діти. Ці метали вважаються канцерогенами.

У Тулейнському університеті в США вирішили дослідити на вміст шкідливих речовин популярні безалкогольні напої. Серед них були фруктові соки, рослинне молоко, газовані напої та холодні чаї.

Усе це вільно продається у продуктових магазинах і неабияк популярне у споживачів.

Із досліджуваних 60 напоїв, у п’яти вміст токсичних металів набагато перевищував прийняті стандарти питної води.

Примітно, що у змішаних фруктових соках і рослинному молоці, приміром, вівсяному чи мигдальному, підвищені концентрації металів фіксувалися частіше, ніж в інших напоях.

Приміром, у двох досліджуваних соках-мікс рівень миш’яку перевищував стандартні 10 мікрограмів на літр.

А у журавлиновому та змішаному морквяно-фруктовому соках, а також у вівсяному молоці рівні кадмію взагалі зашкалювали – перевищували норму в сотні разів.

Проте вчені не вважають за потрібне запроваджувати якісь надзвичайні заходи, оскільки ці безалкогольні напої вживають рідше, ніж воду. Отож ризик для здоров’я дорослих, на думку дослідницької групи, дуже низький.

Щодо ризику для дітей, дослідження продовжаться.

Джерело: Science Daily