Вчені Пекінського технологічного інституту і Гарвардського університету під час дослідження з’ясували, що рівень летких органічних сполук у новому автомобілі збільшує ризик розвитку раку у водіїв.

Під час експерименту в польових умовах дослідники припаркували новий автомобіль на 12 літніх днів на вулиці. За цей час авто зазнало впливу сонячної, хмарної та дощової погоди, а датчики на ньому і в його салоні реєстрували температуру, вологість і 20 поширених летких органічних сполук.

У підсумку з’ясувалося, що з 20 виміряних речовин у повітрі салону авто дві за кількістю становили майже 46% – це формальдегід і етанал. Обидва у високій концентрації є небезпечними для людини сполуками, що мають подразнювальну та канцерогенну дію.

При цьому середня концентрація формальдегіду перевищила встановлену китайським регулятором межу для салонів авто на 35%, а етаналю – на 60%. Що стосується етаналю, то перевищення було зареєстровано навіть в один із хмарних днів.

Таким чином учені також змогли розрахувати, що в сумі три канцерогенні сполуки, які викликають найбільше занепокоєння, бензен, формальдегід та етанал, становлять високий ризик для здоров’я водіїв, які проводять у авто подекуди половину дня: ці речовини збільшують ризик розвитку раку.

Дослідження також свідчить, що вивільнення летких речовин залежить в основному від температури поверхні матеріалу, а не температури повітря, на яку найчастіше орієнтуються.

Джерело: nauka.ua