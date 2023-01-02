Вчені з лабораторії харчових продуктів, смаків і ароматів факультету психології Університету Маккуорі в Австралії під час експерименту з’ясували, що жінки можуть за запахом виділити одиноких і одружених чоловіків.

Повідомляється, що під час дослідження 82 жінкам віком від 18 до 35 років було запропоновано оцінити запахи чоловіків. Половина жінок були самотніми, а інша половина була одружена.

Попередньо дослідники попросили 89 чоловіків надати свої фотографії та футболку, яку носили протягом 24 годин. Потім вчені відрізали від одягу пахви і зберігали їх в закритій ємності для посилення запаху.

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В рамках дослідження кожна жінка випадковим чином вибрала трьох одиноких і трьох одружених чоловіків з анонімного списку. Учасниці оцінювали їхні запахи і відповідали на питання, наскільки привабливий кожен аромат.

Після цього їм показували портрети чоловіків і просили візуально оцінити їх по сексуальності, інтелекту, доброті і мужності, а також розповісти, чи виглядали вони хорошими партнерами.

З’ясувалося, що запах тіла самотнього чоловіка для більшості жінок здавався більш приємним. Крім того, чим більш привабливим був чоловічий аромат, тим вище учасниці експерименту оцінювали їхню зовнішність.

– З еволюційної точки зору жінкам може бути вигідно виявити сигнали, які дозволять уникнути стосунків із одруженими чоловіками через відносно обмежені ресурси, які вони можуть запропонувати, – пояснили автори дослідження.

На думку вчених, різниця в запаху, можливо, виникає через те, що у одружених чоловіків краще здоров’я і гігієна, ніж у неодружених, а також через рівень тестостерону і особливості дієти.

Джерело: Science Alert