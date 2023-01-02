Ученые из лаборатории пищевых продуктов, вкусов и ароматов факультета психологии Университета Маккуори в Австралии в ходе эксперимента выяснили, что женщины могут по запаху выделить одиноких и женатых мужчин.

Сообщается, что в ходе исследования 82 женщинам в возрасте от 18 до 35 лет было предложено оценить запахи мужчин. Половина женщин были одиноки, а другая половина состояла в браке.

Предварительно исследователи попросили 89 мужчин предоставить свои фотографии и футболку, которую носили в течение 24 часов. Затем ученые отрезали от одежды подмышки и хранили их в закрытой емкости для усиления запаха.

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В рамках исследования каждая женщина случайным образом выбрала трех одиноких и трех женатых мужчин из анонимного списка. Участницы оценивали их запахи и отвечали на вопрос, насколько привлекателен каждый аромат.

После этого им показывали портреты мужчин и просили визуально оценить их по сексуальности, интеллекту, доброте и мужеству, а также рассказать, выглядели ли они хорошими партнерами.

Выяснилось, что запах тела одинокого мужчины для большинства женщин казался более приятным. Кроме того, чем более привлекательным был мужской аромат, тем выше участницы эксперимента оценивали их внешность.

— С эволюционной точки зрения для женщин может быть выгодно выявлять сигналы, которые позволят избегать отношений с женатыми мужчинами из-за относительно ограниченных ресурсов, которые они могут предложить,

– объяснили авторы исследования.

По мнению ученых, разница в запахе, возможно, возникает из-за того, что у женатых мужчин лучше здоровье и гигиена, чем у холостых, а также из-за уровня тестостерона и особенностей диеты.

Источник: Science Alert