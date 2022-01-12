Китайские ученые заявили о разработке недорогого датчика пота, напечатанного на 3D-принтере. Этот прибор, который удобно крепится на теле, способен оценивать здоровье человека, анализируя химические вещества и другую информацию о здоровье, содержащуюся в поте.
Хорошенько пропотеть во время физических упражнений — несомненное благо для организма. Ведь вместе с потом выходит излишняя жидкость, токсины и прочие вещества, которые не придают нам бодрости и здоровья.
О чем говорит запах и количество
Как известно, определить признаки той или иной патологии можно и без специальных датчиков. А именно:
- запах ацетона — сахарный диабет;
- протухшие яйца, сероводород — проблемы с желудком, кишечником;
- кислый запах уксуса — дефицит витамина D, туберкулез;
- запах аммиака (кошачий запах) — патология почек, болезнетворные бактерии в желудке;
- рыбный запах или запах хлора — проблемы с печенью;
- мышиный запах, запах старости — фенилкетонурия, нарушения метаболизма;
- запах молочной сыворотки – подагра.
Помимо самого запаха пота, по словам врача, стоит обращать внимание и на его количество.
Избыточное потоотделение, или гипергидроз, встречается при повышенном давлении, гипертиреозе, климактерическом синдроме. Также стимулируют гипергидроз никотин, кофеин, алкоголь, стрессы.
Однако причины изменения запаха и количества пота могут быть физиологическими. Например, половое созревание и беременность.
Также могут влиять пищевые предпочтения. Приправы, острый перец, карри, чеснок, лук, горчица, хрен, фасоль, брюссельская капуста, брокколи могут придавать поту неприятный запах.
Еще одна причина: ношение синтетики блокирует поступление воздуха и естественное испарение пота с поверхности тела, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, и неприятный запах не заставит себя долго ждать.
Также причина может быть в употреблении лекарств, таких как антидепрессанты, антигистаминные, антибиотики, гипотензивные — они вызывают изменение запаха пота.
Вредные привычки, особенно чрезмерное употребление алкоголя, также меняют состав пота далеко не в лучшую сторону.