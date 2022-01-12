Китайские ученые заявили о разработке недорогого датчика пота, напечатанного на 3D-принтере. Этот прибор, который удобно крепится на теле, способен оценивать здоровье человека, анализируя химические вещества и другую информацию о здоровье, содержащуюся в поте.

Хорошенько пропотеть во время физических упражнений — несомненное благо для организма. Ведь вместе с потом выходит излишняя жидкость, токсины и прочие вещества, которые не придают нам бодрости и здоровья.

О чем говорит запах и количество

Как известно, определить признаки той или иной патологии можно и без специальных датчиков. А именно:

запах ацетона — сахарный диабет;

протухшие яйца, сероводород — проблемы с желудком, кишечником;

кислый запах уксуса — дефицит витамина D, туберкулез;

запах аммиака (кошачий запах) — патология почек, болезнетворные бактерии в желудке;

рыбный запах или запах хлора — проблемы с печенью;

мышиный запах, запах старости — фенилкетонурия, нарушения метаболизма;

запах молочной сыворотки – подагра.

Помимо самого запаха пота, по словам врача, стоит обращать внимание и на его количество.

Избыточное потоотделение, или гипергидроз, встречается при повышенном давлении, гипертиреозе, климактерическом синдроме. Также стимулируют гипергидроз никотин, кофеин, алкоголь, стрессы.

Однако причины изменения запаха и количества пота могут быть физиологическими. Например, половое созревание и беременность.

Также могут влиять пищевые предпочтения. Приправы, острый перец, карри, чеснок, лук, горчица, хрен, фасоль, брюссельская капуста, брокколи могут придавать поту неприятный запах.

Еще одна причина: ношение синтетики блокирует поступление воздуха и естественное испарение пота с поверхности тела, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, и неприятный запах не заставит себя долго ждать.

Также причина может быть в употреблении лекарств, таких как антидепрессанты, антигистаминные, антибиотики, гипотензивные — они вызывают изменение запаха пота.

Вредные привычки, особенно чрезмерное употребление алкоголя, также меняют состав пота далеко не в лучшую сторону.