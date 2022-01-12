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Ацетон, аміак або оцет: що запах поту говорить про наше здоров’я

12 Січня 2022, 10:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
запах пота
Джерело: Depositphotos

Китайські вчені заявили про розробку недорогого датчика поту, надрукованого на 3D-принтері. Цей прилад, який зручно кріпиться на тілі, здатний оцінювати здоров’я людини, аналізуючи хімічні речовини та іншу інформацію щодо здоров’я, що міститься в поті.

Гарненько пропотіти під час фізичних вправ – безсумнівне благо для організму. Адже разом з потом виходить зайва рідина, токсини та інші речовини, які не надають нам бадьорості й здоров’я.

Про що говорить запах і кількість

Як відомо, визначити ознаки тієї чи тієї патології можна і без спеціальних датчиків. А саме:

  • запах ацетону – цукровий діабет;⠀
  • протухлі яйця, сірководень – проблеми зі шлунком, кишечником;
  • кислий запах оцту – дефіцит вітаміну D, туберкульоз;
  • запах аміаку (котячий запах) – патологія нирок, хвороботворні бактерії в шлунку;
  • рибний запах або запах хлору – проблеми з печінкою;
  • мишачий запах, запах старості – фенілкетонурія, порушення метаболізму;
  • запах молочної сироватки – подагра.

Крім самого запаху поту, варто звертати увагу і на його кількість.

Надмірне потовиділення, або гіпергідроз, зустрічається при підвищеному тиску, гіпертиреозі, клімактеричному синдромі. Також стимулюють гіпергідроз нікотин, кофеїн, алкоголь, стреси.

Однак причини зміни запаху і кількості поту можуть бути фізіологічними. Наприклад, статеве дозрівання і вагітність.

Також можуть впливати харчові вподобання. Приправи, гострий перець, каррі, часник, цибуля, гірчиця, хрін, квасоля, брюссельська капуста, брокколі можуть надавати поту неприємний запах.

Ще одна причина: носіння синтетики блокує надходження повітря і природне випаровування поту з поверхні тіла, створюючи сприятливе середовище для розмноження бактерій, і неприємний запах не змусить на себе довго чекати.

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Також причина може бути у вживанні ліків, зокрема антидепресантів, антигістамінних, антибіотиків, гіпотензивних – вони викликають зміну запаху поту.

Шкідливі звички, особливо надмірне вживання алкоголю, також змінюють склад поту далеко не на краще.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження , науковці
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