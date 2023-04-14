Ученые Пекинского технологического института и Гарвардского университета в ходе исследования выяснили, что уровень летучих органических соединений в новом автомобиле увеличивает риск развития рака у водителей.

В ходе эксперимента в полевых условиях исследователи припарковали новый автомобиль на 12 летних дней на улице. За это время авто испытало влияние солнечной, облачной и дождливой погоды, а датчики на нем и в его салоне регистрировали температуру, влажность и 20 распространенных летучих органических соединений.

В итоге выяснилось, что из 20 измеренных веществ в воздухе салона авто два по количеству составляли почти 46% – это формальдегид и этанал. Оба в высокой концентрации являются опасными для человека соединениями с раздражающим и канцерогенным действием.

При этом средняя концентрация формальдегида превысила установленный китайским регулятором предел для салонов авто на 35%, а этанала – на 60%. Что касается этаналя, то превышение было зарегистрировано даже в один из облачных дней.

Таким образом ученые также смогли рассчитать, что в сумме три канцерогенных соединения, вызывающих наибольшее беспокойство, бензен, формальдегид и этанал, представляют высокий риск для здоровья водителей, которые проводят в авто иногда половину дня: эти вещества увеличивают риск развития рака.

Исследование также свидетельствует, что высвобождение летучих веществ зависит в основном от температуры поверхности материала, а не температуры воздуха, на которую чаще всего ориентируются.

Источник: nauka.ua