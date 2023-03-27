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Терапия запахами: ученые выяснили, что чужой пот эффективно снижает уровень тревожности

27 марта 2023, 08:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
запах пота
Источник: Depositphotos

Ученые Каролинского института в Стокгольме в ходе исследования выяснили, что запах пота других людей способен снижать уровень тревожности почти на 40%. Было высказано предположение, что этот подход можно использовать при лечении психических заболеваний.

Исследование, которое будет представлено на этой неделе на Европейском конгрессе психиатров в Париже, включало сбор пота у добровольцев, а затем воздействие химиосигналами, полученными из этих образцов, на пациентов, лечившихся от социальной тревожности.

Образцы были собраны у людей, которые смотрели отрывки из фильмов, выбранных для выявления определенных эмоциональных состояний, таких как страх или счастье. Среди них Праздник мистера Бина и Акт сестры, а также фильмы ужасов, такие как Обида.

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После того, как пот был собран, исследователи набрали 48 женщин, которые страдали от социальной тревожности, и разделили их на три группы по 16 человек в каждой.

Пациенты, которые прошли один сеанс терапии осознанности вместе с воздействием запахов человеческого тела и свежего воздуха, показали снижение показателей тревожности примерно на 39%.

При этом, как отметили ученые, пот, произведенный, когда кто-то был счастлив, имел тот же эффект, что и человек, напуганный клипом из фильма.

Источник
The Guardian
Теги
Запах лікування Наукові дослідження психічні розлади
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