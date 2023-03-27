Вчені Каролінського інституту в Стокгольмі під час дослідження з’ясували, що запах поту інших людей здатний знижувати рівень тривожності майже на 40%. Було висловлено припущення, що цей підхід можна використовувати при лікуванні психічних захворювань.

Дослідження, яке буде представлено на цьому тижні на Європейському конгресі психіатрів у Парижі, включало збір поту у добровольців, а потім вплив хіміосигналами, отриманими з цих зразків, на пацієнтів, які лікувалися від соціальної тривожності.

Зразки були зібрані у людей, які переглядали уривки з фільмів, вибраних для виявлення певних емоційних станів, таких як страх чи щастя. Серед них Свято містера Біна і Акт сестри, а також фільми жахів, такі як Образа.

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Після того, як піт був зібраний, дослідники набрали 48 жінок, які страждали від соціальної тривожності, і розділили їх на три групи по 16 осіб у кожній.

Пацієнти, які пройшли один сеанс терапії усвідомлення разом із впливом запахів людського тіла і свіжого повітря, показали зниження показників тривожності приблизно на 39%.

При цьому, як відзначили вчені, піт, вироблений, коли хтось був щасливий, мав той же ефект, що і людина, налякана кліпом з фільму.