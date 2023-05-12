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Канцерогены в популярных безалкогольных напитках: исследователи обнаружили токсичные металлы

12 мая 2023, 16:12
Валентина Андрейко журналіст
фрукти і соки
Источник: Pixabay

Токсичные металлы, среди которых свинец, никель, марганец, бор, кадмий, стронций, мышьяк и селен, были обнаружены в безалкогольных напитках, которые любят дети. Эти металлы считаются канцерогенами.

В Тулейнском университете в США решили исследовать на содержание вредных веществ популярные безалкогольные напитки. Среди них были фруктовые соки, растительное молоко, газированные напитки и холодные чаи.

Все это свободно продается в продуктовых магазинах и пользуется большой популярностью у потребителей.

Из 60 исследуемых напитков, в пяти содержание токсичных металлов превышало принятые стандарты питьевой воды.

Примечательно, что в смешанных фруктовых соках и растительном молоке, например, овсяном или миндальном, повышенные концентрации металлов фиксировались чаще, чем в других напитках.

К примеру, в двух исследуемых соках-микс уровень мышьяка превышал стандартные 10 микрограммов на литр. А в клюквенном и смешанном морковно-фруктовом соках, а также в овсяном молоке уровни кадмия вообще зашкаливали — превышали норму в сотни раз.

Однако ученые не считают нужным вводить какие-то чрезвычайные меры, поскольку эти безалкогольные напитки употребляются реже, чем вода.

Поэтому риск для здоровья взрослых, по мнению исследовательской группы, очень низкий.

Что касается риска для детей, исследования продолжатся.

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Дослідження вчених метал Напитки
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