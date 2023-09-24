Алкоголь может спровоцировать рак — исследование

Ранее считалось, что один бокал вина для полезно пить для здоровья сердца. Но новые исследования ученых свидетельствуют о другом.

Недавно ученые обнаружили, что 740 000 случаев онкологических заболеваний в мире вызваны употреблением алкоголя:

Рак молочной железы у женщин. Чем больше алкоголя, тем выше риск.

Рак печени. Алкоголь поражает печень, в результате чего может возникнуть цирроз и онкология.

Рак пищевода. Любая доза алкоголя влияет на развитие плоскоклеточного рака.

доза алкоголя влияет на развитие плоскоклеточного рака. Рак ротовой полости и глотки. Те, кто употребляет алкоголь в большом количестве, имеют в пять раз больше шансов заболеть раком ротовой полости и глотки, почти в три раза — рак гортани.

раз больше шансов заболеть раком ротовой полости и глотки, почти в три раза — рак гортани. Рак толстой и прямой кишки. Вредные привычки (курение и алкоголь) увеличивают риск появления опухолей из-за атипичного разрастания эпителия слизистого слоя, выстилающего стенки кишечника.

Поэтому в ВОЗ отмечают: не существует безопасной дозы. Отказ от алкоголя и глобальные усилия в области научных исследований, ранней диагностики и лечения рака играют важную роль в борьбе с этой болезнью.