Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины подготовили выверенные десятилетиями медицинской практики аргументы, почему антибиотики далеко не всегда являются эффективным методом лечения тех или иных заболеваний.

— Устойчивость к антибиотикам является одной из самых больших проблем здравоохранения нашего времени, — напоминают эксперты.

И с тревогой констатируют, что из-за широкой доступности антимикробных препаратов в аптечных сетях, пациенты нередко самовольно назначают сами себе эти лекарства, занимаются самолечением, употребляют лекарства по совету других людей.

Сейчас смотрят

По их мнению, антибиотики — универсальное оружие против недугов и залог быстрого выздоровления. Поэтому часто врачи сталкиваются с ситуациями, когда пациенты давят и требуют назначить антибиотики.

Почему антибиотики нужны не всегда

Антибиотики – это лекарства, которые борются с инфекционными болезнями, вызванными именно бактериями и абсолютно не влияют на вирусы. У вирусов просто физически отсутствуют мишени, на которые действуют антибиотики.

Только один случай насморка из десяти вызван бактериями. При инфекционных болезнях, к которым привели вирусы, например, при гриппе, простуде или насморке, принимать антибиотик нецелесообразно.

Антибиотик не облегчит состояние пациента, но в краткосрочной перспективе может повлечь нежелательные побочные эффекты, а в долгосрочной — способствовать развитию стойкости бактерий к антибиотикам.

Кроме того, антибиотик требуется не при всех бактериальных инфекциях. Например, при некоторых ушных инфекциях или инфекциях приносовых пазух он не нужен, поскольку эти болезни проходят сами собой, без применения антибиотиков.

Самое важно! Назначать антибиотики может только врач.