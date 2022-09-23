Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України підготували вивірені десятиліттями медичної практики аргументи, чому антибіотики далеко не завжди є ефективним методом лікування тих чи інших захворювань.

Стійкість до антибіотиків є однією з найбільших проблем охорони здоров’я нашого часу, нагадують експерти.

І з тривогою констатують, що через широку доступність антимікробних препаратів в аптечних мережах, пацієнти нерідко самовільно призначають самі собі ці ліки, займаються самолікуванням, вживають ліки за порадою інших людей.

Зараз дивляться

На їхню думку, антибіотики – універсальна зброя проти недуг і запорука швидкого одужання. Тому часто лікарі стикаються з ситуаціями, коли пацієнти тиснуть і вимагають призначити антибіотики.

Чому антибіотики потрібні не завжди

Антибіотики – це ліки, які борються з інфекційними хворобами, викликаними саме бактеріями і абсолютне не впливають на віруси. У вірусів просто фізично відсутні мішені, на які діють антибіотики.

Тільки один випадок нежиті з десяти викликаний бактеріями. При інфекційних хворобах, спричинених вірусами, наприклад, при грипі, застуді або нежиті, приймати антибіотик недоцільно.

Антибіотик не полегшить стан пацієнта, але в короткостроковій перспективі може спричинити небажані побічні ефекти, а в довгостроковій — призвести до розвитку стійкості бактерій до антибіотиків.

Крім того, антибіотик потрібний не при всіх бактеріальних інфекціях. Наприклад, при деяких вушних інфекціях або інфекціях приносових пазух він недоцільний, оскільки ці хвороби проходять самі, без застосування антибіотиків.

Найважливіше! Призначати антибіотики може тільки лікар.