Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение по поводу правомочности выписки электронного рецепта на антибиотики.

Минздрав напомнил, что с 1 августа украинские врачи начали работу с функционалом выписки электронных рецептов на антибиотики.

В частности, такая возможность стала доступна и для специалистов специализированной медицинской помощи – на амбулаторном уровне и в условиях стационара.

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— Выписывать электронный рецепт на антибиотик должен именно тот специалист, который проводит осмотр пациента, определяет диагноз и назначает, а следовательно – отвечает за процесс лечения, — говорится в сообщении.

В таком случае направление пациента к семейному врачу для выписки е-рецепта нецелесообразно.

Что важно знать о выписке рецептов на антибиотики

В случае, если врач не имеет технической возможности выписать электронный рецепт (учреждение не подключено к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), отсутствует функционал в Медицинской информационной системе (МИС) и т.п.), он должен выписать пациенту бумажный рецепт на специальном бланке формы ф-1.

Важно отметить, что информационная справка/бумажный бланк должны быть обязательно заверены личной подписью и печатью врача. Это свидетельствует о достоверности рецепта.

Если пациент находится на лечении в стационаре, медицинское учреждение, по условиям сотрудничества с НСЗУ, должно обеспечивать пациентов медикаментами, в частности антибиотиками, определенными Национальным перечнем основных лекарственных средств и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Для назначения и применения лекарственных средств выписывать рецепт пациенту не нужно. Это лекарство гарантированно должно предоставляться пациентам безвозмездно.

В случае исключительных ситуаций, если пациент для лечения в стационаре нуждается в антибиотике, не предусмотренном Нацперечнем и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения, врач сможет выписать ему рецепт.

Заметим, что в таком случае для выписки рецепта на антибиотики в стационаре требуется соответствующее основание, ведь все данные о назначении врач будет вносить в ЕСОЗ.

Если врач выпишет рецепт на лекарства, которые должны предоставляться в стационаре безвозмездно – это будет считаться нарушением условий договора с НСЗУ.

Если врач осуществляет выписку из стационара пациента, нуждающегося в дальнейшей антибиотикотерапии, врач стационара должен выписать рецепт, чтобы пациент в тот же день мог приобрести лекарства и продолжить лечение дома.