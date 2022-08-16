Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення з приводу правомочності виписки електронного рецепта на антибіотики.

МОЗ нагадав, що з 1 серпня українські лікарі почали роботу з функціоналом виписки електронних рецептів на антибіотики.

Зокрема, така можливість стала доступна і для фахівців спеціалізованої медичної допомоги – на амбулаторному рівні та в умовах стаціонару.

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– Виписувати електронний рецепт на антибіотик повинен саме той фахівець, який проводить огляд пацієнта, визначає діагноз і призначає ліки, а отже – відповідає за процес лікування, – йдеться в повідомленні.

У такому випадку направлення пацієнта до сімейного лікаря для виписки е-рецепта недоцільно.

Що важливо знати про виписку рецептів на антибіотики

У разі, якщо лікар не має технічної можливості виписати електронний рецепт (установа не підключена до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), відсутній функціонал у Медичній інформаційній системі (МІС) тощо), він повинен виписати пацієнту паперовий рецепт на спеціальному бланку форми ф-1.

Важливо відзначити, що інформаційна довідка/паперовий бланк мають бути обов’язково завірені особистим підписом і печаткою лікаря. Це свідчить про достовірність рецепта.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі, медичний заклад, за умовами співпраці з НСЗУ, має забезпечувати пацієнтів медикаментами, зокрема антибіотиками, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів та галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.

Для призначення і застосування лікарських засобів виписувати рецепт пацієнту не потрібно. Ці ліки гарантовано мають надаватися пацієнтам безоплатно.

У разі виняткових ситуацій, якщо пацієнт для лікування в стаціонарі потребує антибіотика, не передбаченого Нацпереліком і галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я, лікар зможе виписати йому рецепт.

Зауважимо, що в такому випадку для виписки рецепта на антибіотики в стаціонарі потрібна відповідна підстава, адже всі дані про призначення лікар буде вносити в ЕСОЗ.

Якщо лікар випише рецепт на ліки, які повинні надаватися в стаціонарі безоплатно – це буде вважатися порушенням умов договору з НСЗУ.

Якщо лікар здійснює виписку зі стаціонару пацієнта, який потребує подальшої антибіотикотерапії, лікар стаціонару повинен виписати рецепт, щоб пацієнт в той же день міг придбати ліки і продовжити лікування вдома.