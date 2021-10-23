Аскариды — крупные черви, которые могут достигать 40 сантиметров в длину. Они поселяются в человеческом теле, как в собственном доме. Живут у нас и отравляют наш организм. По данным ВОЗ, более 4,5 миллиардов человек в мире заражены гельминтами. Медики назовут почти 300 болезней, которые могут вызывать черви, поселившиеся внутри нас.

Кстати, их всего три разновидности: круглые черви (нематоды) — самый многочисленный вид, ленточные (цепни) и сосальщики (трематоды). Аскариды относятся к первому виду. Чем же они опасны и как попадают в наш организм? Врач-паразитолог референс-лаборатории микробиологических и паразитологических исследований Центра общественного здоровья МОЗ Украины кандидат медицинских наук Светлана Николаенко знает об аскаридозе все.

Аскариды — кто они?

— Для начала несколько слов о самих аскаридах, — начинает разговор Светлана Николаевна. — Аскариды как вид существуют миллионы лет, эти паразиты сопровождают человека всю жизнь. Они имеют веретенообразную форму, сужающуюся на концах. Плодовитость аскарид — в сутки до 200 тысяч яиц — практически обеспечивает бессмертие этому виду.

Люди, зараженные теми или иными гельминтами, а то и несколькими видами сразу, долгое время не догадываются об этом. Ведь пока паразитов в организме немного, они симптоматично никак себя не проявляют. Подчеркну — нет никаких клинических проявлений. На самом деле аскариды, которые считаются наиболее распространенными в мире гельминтами, поражают и отравляют продуктами своей жизнедеятельности не только органы, в которых живут, а практически весь организм. Отсюда непонятные депрессии, аллергии — у взрослых, а у детей иногда наблюдается даже отставание в физическом и умственном развитии.

Аскариды могут стать причиной того, что любые заболевания будут протекать более тяжело. Если в организме человека поселилась пара аскарид, его около года (столько живут эти паразиты) могут мучить какие-то инфекции и болезни. Причем общепринятое лечение не будет приносить желаемого результата. И только изгнание глистов вдруг, как по мановению волшебной палочки, избавит человека от непонятных хворей и симптомов.

Откуда они?

Вообще человеческие аскариды, чтобы существовать и продолжать свой вид, должны побывать… в земле. Природой запрограммирован настоящий круговорот яиц аскарид в природе.

— Единственно возможный путь заражения человека аскаридозом — фекально-оральный, — объясняет доктор Николаенко. Итак, проследим, как это происходит. Созревшие в земле яйца аскарид могут появляться и появляются на овощах или ягодах, в воде, на грязных руках, а еще — на лапках мух, других насекомых, и с их помощью — на любых продуктах.

Не помыли руки, бросили в рот сорванную с грядки аппетитную клубнику, огурчик и… пожалуйста, — аскариды вскоре появятся из вызревших яиц прямо в вашем организме. Сначала яйца попадут в тонкий кишечник, где начнут вылупляться личинки. Они вместе с кровотоком распространятся всеми органами и тканями. Будут мигрировать в печень, другие органы, но чаще всего — в органы дыхания. Если их собирается много, появляются инфильтраты с большим числом эозинофилов.

Личинки аскарид находили в легких и бронхах, в трахее, глотке, где они перемешивались со слюной и снова возвращались в кишечник… Уже после такой “прогулки” личинки превращаются во взрослых червей, которые выделяют сильнодействующие токсины и производят огромное количество яиц. Яйца выходят вместе с калом, попадают в почву, там созревают и снова возвращаются к человеку через немытые овощи и фрукты, через пищу, не прошедшую термическую обработку, через грязные руки. И весь цикл начинается заново.

Обычно сезон глистов длится с мая по октябрь, но и зимой можно заразиться аскаридозом — через тепличные овощи.

Дачникам и сельским жителям следует помнить, что, используя на садовых участках и огородах в качестве удобрения навоз, содержимое выгребных ям, они прокладывают прямой путь к обсеменению почвы аскаридами. Причем, надолго. В районах с умеренным климатом яйца аскарид сохраняются в земле 7-10 лет.

Дети болеют аскаридозом чаще, на них приходится 80% всех заражений. Это и понятно, малыши часто играют в песочнице, могут сорвать немытыми руками овощи и ягоды с грядки и тут же отправить их в рот. А еще грызут ногти. А под ногтями — целые колонии невидимых яиц гельминтов. Родителям стоит об этом знать и быть готовыми к борьбе с аскаридами.

Возбудителем аскаридоза у детей и взрослых является только человеческая аскарида. В организме животных она тоже паразитирует, но не достигает половой зрелости и не выделяет яиц, а значит, животное не может стать источником заражения.

Симптомы аскаридоза

Сначала взрослый человек даже не догадывается, что заразился аскаридозом. Первые симптомы появляются тогда, когда личинки уже вылупились из яиц и начинают перемещаться из органа в орган. Вот тогда возникает субфебрильная температура, аллергический дерматоз, крапивница на кистях и стопах. Может мучить сухой кашель, который иногда сопровождается очень скудными выделениями слизистой мокроты. Это означает, что личинки через капиллярные сосуды проникли в легкие и бронхи.

Иногда зараженные этим гельминтом жалуются на головную боль, головокружение, у них нарушается сон, появляется чувство тяжести в животе, запоры. При скоплении паразиты закручиваются клубком и могут вызвать непроходимость кишечника. Это уже очень опасно!

У детей заражение аскаридами стоит заподозрить, если ребенок очень беспокойно спит, периодически испытывает острую боль в животе, часто жалуется на тошноту. Родителей должны насторожить высыпания на коже ребенка, сухой кашель, возникающий спонтанно, снижение веса малыша при нормальном питании.

Какие анализы может назначить врач

Доктор Николаенко называет три обязательных анализа:

Исследование кала на яйца гельминтов. Чтобы результат был достоверным, анализ обычно проводят три раза с интервалом в несколько дней. Врачи-паразитологи считают этот метод самым надежным. Общий анализ крови. Увеличение количества эозинофилов может свидетельствовать об аллергических реакциях, а снижение гемоглобина и эритроцитов — об анемии, вызванной глистной инвазией. Рентгеноскопия легких. Миграционная фаза аскаридоза может быть установлена ​​по характерным изменениям в легких.

Чем лечат аскаридоз

Сегодня фармацевтические компании предлагают большой выбор противогельминтных препаратов. Но! Следует помнить, что неправильно рассчитанная доза препарата может вызвать опасную интоксикацию организма. Поэтому не рискуйте самостоятельно назначать лечение себе или своему ребенку. Это особенно подчеркивает врач-паразитолог.

Прием противогельминтных лекарств сопровождается приемом антигистаминных и, при необходимости, железосодержащих препаратов, поливитаминов. Каких — определит врач. Также рекомендуется диета с большим количеством белковой пищи.

Прогнозы грамотного лечения аскаридоза, как правило, благоприятны. Но не исключены и осложнения при позднем обращении к врачу, а также у людей с пониженным иммунитетом и наличием серьезных хронических заболеваний.