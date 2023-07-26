Лимфоциты — это главные клетки иммунной системы, которые отвечают за всю нашу внутреннюю защиту. В норме общее их содержание должно быть 20-30%, однако иногда лимфоциты могут быть повышенными или пониженными.

Что делать, когда у взрослого повышены лимфоциты, и о каких болезнях это свидетельствует — Факты ICTV спросили у врача-эндокринолога Елены Доманской.

Лимфоциты: что это и зачем нужны

— Это специальные клетки, которые играют ключевую роль в обеспечении специфического иммунитета. Можем назвать их спецназовцами особого назначения в нашем организме, — говорит Доманская.

В отряде особого назначения лимфоцитов есть два вида войск:

первые защищают нас во всех жидкостных средах организма (кровь, лимфа, межклеточное пространство, слизистые оболочки). Эта группа лимфоцитов защищает организм от чужеродных клеток и называется В-лимфоцитами . На поверхностях В-лимфоцитов длительное время хранится информация о ранее перенесенной инфекции, и они в любую минуту готовы сообщить об инфекции, которую иммунитет на этот раз уничтожит гораздо быстрее, потому что уже помнит о ней;

. На поверхностях В-лимфоцитов длительное время хранится информация о ранее перенесенной инфекции, и они в любую минуту готовы сообщить об инфекции, которую иммунитет на этот раз уничтожит гораздо быстрее, потому что уже помнит о ней; если хитрые враги-шпионы умудрились обмануть наш организм и попали внутрь клетки, там их ждут грозные воины – Т-лимфоциты. Они настолько строги и безжалостны, что готовы ценой собственной жизни уничтожить не только себя и врага, но и все причастное, чтобы ликвидировать инфекцию полностью.

Норма лимфоцитов и о чем свидетельствуют отклонения

— В норме общее содержание лимфоцитов должно быть 20-30%, — отмечает врач.

Повышение лимфоцитов свидетельствует о:

инфицирование (вирус, мононуклеоз, вирусный гепатит, цитомегаловирусная инфекция, коклюш, ОРВИ, токсоплазмоз, герпес, краснуха, ВИЧ-инфекция или даже кариес);

проблемы лимфатической системы (застой, воспаление, зашлакованность);

отравление тяжелыми металлами (свинцом, мышьяком).

Также повышенные лимфоциты могут возникать при аллергических состояниях, нарушении работы щитовидной железы, чрезмерном употреблении алкоголя, длительном голодании или диете, стрессе и т. д.

Снижение лимфоцитов наблюдается при:

анемии;

почечной недостаточности;

онкопатологии;

иммунодефиците и т. д.

Что делать, если лимфоциты повышены

— Как снизить уровень лимфоцитов? В самом слове “лимфоцит” уже есть намек на состояние лимфатической системы, а лимфа – это канализация нашего организма. Эти очистные сооружения помогают нашей иммунной системе избавляться от интоксикации. А мы должны помочь ей, — говорит Доманская.

Если в результатах анализа крови вы видите, что концентрация лимфоцитов превышает норму, значит, организм подает сигнал об активной работе иммунной системы. Чтобы исправить ситуацию, нужно обратиться к врачу и разобраться в причинах.

— Но помним, все задачи по снижению лимфоцитов можно применять только после определения причины повышения и консультации с вашим личным врачом. Только квалифицированный врач может назначить лечение и разобраться в причинах состояния, — заключает Доманская.