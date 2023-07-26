Лімфоцити – це головні клітини імунної системи, які відповідають за весь наш внутрішній захист. У нормі загальний їх вміст має бути 20-30%, проте іноді лімфоцити можуть бути підвищеними чи зниженими.

Що робити, коли у дорослого підвищені лімфоцити, та про які хвороби це свідчить – Факти ICTV запитали в лікарки-ендокринолога Олени Доманської.

Лімфоцити: що це та навіщо потрібні

– Це спеціальні клітини, які відіграють ключову роль у забезпеченні специфічного імунітету. Можемо назвати їх особливими спецпризначенцями в нашому організмі, – каже Доманська.

У загоні особливого призначення лімфоцитів є два види військ:

перші захищають нас у всіх рідинних середовищах організму (кров, лімфа, міжклітинний простір, слизові оболонки). Ця група лімфоцитів захищає організм від чужих клітин і має назву В-лімфоцити . На поверхнях В-лімфоцитів тривалий час зберігається інформація про раніше перенесену інфекцію, тож вони в будь-яку мить готові повідомити про інфекцію, яку імунітет цього разу знищить набагато швидше, бо вже пам’ятає про неї;

. На поверхнях В-лімфоцитів тривалий час зберігається інформація про раніше перенесену інфекцію, тож вони в будь-яку мить готові повідомити про інфекцію, яку імунітет цього разу знищить набагато швидше, бо вже пам’ятає про неї; якщо хитрі вороги-шпигуни примудрилися обдурити наш організм і потрапили всередину клітини, там на них чекають грізні воїни – Т-лімфоцити. Вони настільки суворі й безжальні, що готові ціною власного життя знищити не лише себе та ворога, а й все причетне, аби ліквідувати інфекцію повністю.

Норма лімфоцитів і про що свідчать відхилення

– У нормі загальний вміст лімфоцитів має бути 20-30%, – зауважує лікарка.

Підвищення лімфоцитів свідчить про:

інфікування (вірус, мононуклеоз, вірусний гепатит, цитомегаловірусна інфекція, кашлюк, ГРВІ, токсоплазмоз, герпес, краснуха, ВІЛ-інфекція або навіть карієс);

проблеми лімфатичної системи (застій, запалення, зашлакованість);

отруєння важкими металами (свинцем, миш’яком).

Також підвищені лімфоцити можуть виникати при алергічних станах, порушенні роботи щитоподібної залози, надмірному вживанні алкоголю, тривалому голодуванні чи дієті, стресі тощо.

Зниження лімфоцитів спостерігається за:

анемії;

ниркової недостатності ;

онкопатології;

імунодефіциту тощо.

Що робити, якщо лімфоцити підвищені

– Як знизити рівень лімфоцитів? У самому слові “лімфоцит” вже є натяк на стан лімфатичної системи, а лімфа – це каналізація нашого організму. Ці очисні споруди допомагають нашій імунній системі позбавлятися інтоксикації. А ми маємо допомогти їй, – каже Доманська.

Якщо у результатах аналізу крові ви бачите, що концентрація лімфоцитів перевищує норму, отже, організм подає сигнал про активну роботу імунної системи. Щоб виправити ситуацію, потрібно звернутися до лікаря та розібратися у причинах.

– Але пам’ятаймо, всі завдання зі зниження лімфоцитів можна застосовувати лише після визначення причини підвищення та консультації з вашим особистим лікарем. Лише кваліфікований лікар може призначити лікування та розібратися в причинах стану, – підсумовує Олена Доманська.