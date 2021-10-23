Аскариди – великі черв’яки, які можуть досягати 40 сантиметрів у довжину. Вони поселяються в людському тілі, як у власному домі. Живуть в нас і отруюють наш організм. За даними ВООЗ, понад 4,5 мільярдів людей у світі заражені гельмінтами. Медики назвуть майже 300 хвороб, які можуть викликати хробаки, що оселилися всередині нас.

До речі, їх усього три різновиди: круглі черв’яки (нематоди) – найчисленніший вид, стрічкові (ціп’яки) і смоктальщики (трематоди). Аскариди належать до першого виду. Чим же вони небезпечні і як потрапляють до нашого організму? Лікар-паразитолог референс-лабораторії мікробіологічних і паразитологічних досліджень Центру громадського здоров’я МОЗ України кандидат медичних наук Світлана Ніколаєнко знає про аскаридоз усе.

Аскариди – хто вони?

– Для початку декілька слів про самих аскарид, – починає розмову Світлана Миколаївна. – Аскариди як вид існують мільйони років, ці паразити супроводжують людину все життя. Вони мають веретеноподібну форму, що звужується на кінцях. Плодючість аскарид – за добу до 200 тисяч яєць – практично забезпечує безсмертя цього виду.

Люди, заражені тими чи іншими гельмінтами, а то й кількома видами одразу, довгий час не здогадуються про це. Адже поки паразитів в організмі небагато, вони симптоматично ніяк себе не проявляють. Наголошу – жодних клінічних проявів. Насправді ж аскариди, які вважаються найпоширенішими у світі гельмінтами, вражають і отруюють продуктами своєї життєдіяльності не тільки органи, в яких живуть, а практично весь організм. Звідси незрозумілі депресії, алергії – у дорослих, а у дітей іноді спостерігається навіть відставання у фізичному та розумовому розвитку.

Аскариди можуть стати причиною того, що будь-які захворювання протікатимуть важче. Якщо в організмі людини оселилася пара аскарид, її близько року (стільки живуть ці паразити) можуть мучити якісь інфекції та хвороби. Причому загальноприйняте лікування не приноситиме бажаного результату. І тільки вигнання глистів водночас, як за помахом чарівної палички, позбавить людину від незрозумілих болячок і симптомів.

Звідки вони?

Взагалі людські аскариди, щоб існувати і продовжувати свій вид, повинні побувати … в землі. Природою запрограмований справжній круговорот яєць аскарид у природі.

– Єдино можливий шлях зараження людини аскаридозом – фекально-оральний, пояснює доктор Ніколаєнко. Отож, простежимо, як це відбувається. Дозрілі в землі яйця аскарид можуть з’являтися і з’являються на овочах або ягодах, у воді, на брудних руках, а ще – на лапках мух, інших комах, а з їхньою допомогою – на будь-яких продуктах.

Не помили руки, кинули до рота зірвану з грядки апетитну полуницю, огірочок і … будь ласка, – аскариди незабаром з’являться із визрілих яєць прямо у вашому організмі. Спочатку яйця потраплять в тонкий кишківник, де почнуть вилуплюватися личинки. Вони разом з кровотоком поширяться всіма органами і тканинами. Мігруватимуть у печінку, інші органи, але найчастіше – в органи дихання. Якщо їх збирається багато, з’являються інфільтрати з великим числом еозинофілів. Личинки аскарид знаходили в легенях і бронхах, в трахеї, глотці, де вони перемішувалися зі слиною і знову поверталися в кишківник…

Уже після такої “прогулянки” личинки перетворюються на дорослих черв’яків, які виділяють сильнодіючі токсини і виробляють величезну кількість яєць. Яйця виходять разом з калом, потрапляють у ґрунт, там дозрівають і знову повертаються до людини через немиті овочі та фрукти, через їжу, що не пройшла термічну обробку, через брудні руки. І весь цикл починається спочатку.

Зазвичай сезон глистів триває з травня до жовтня, але й узимку можна заразитися аскаридозом – через тепличні овочі.

Дачникам і сільським жителям слід пам’ятати, що використовуючи на садових ділянках і городах як добриво гній, вміст вигрібних ям, вони торують прямий шлях до обсіменіння ґрунту аскаридами. Причому, надовго. У районах з помірним кліматом яйця аскарид зберігаються в землі 7-10 років.

Діти хворіють на аскаридоз частіше, на них припадає 80% всіх заражень. Це і зрозуміло, малюки часто граються у пісочниці, можуть зірвати немитими руками овочі та ягоди з грядки й одразу відправити їх до рота. А ще гризуть нігті. А під нігтями – цілі колонії невидимих ​​яєць гельмінтів. Батькам варто про це знати і бути готовими до боротьби з аскаридами.

Збудником аскаридозу у дітей і дорослих є тільки аскарида людська. В організмі домашніх тварин вона теж паразитує, але не досягає статевої зрілості і не виділяє яйця, а отже, тварина не може стати джерелом зараження.

Симптоми аскаридозу

Спочатку доросла людина навіть не здогадується, що заразилася аскаридозом. Перші симптоми з’являються тоді, коли личинки, що вилупилися з яєць, починають переміщуватися з органу в орган. Ось тоді виникає субфебрильна температура, алергічний дерматоз, кропив’янка на кистях і стопах. Може мучити сухий кашель, який іноді супроводжується дуже мізерними виділеннями слизового мокротиння. Це означає, що личинки через капілярні судини пройшли в легені та бронхи.

Іноді заражені цим гельмінтом скаржаться на головний біль, запаморочення, у них порушується сон, з’являється відчуття тяжкості в животі, запори. При скупченні паразити закручуються клубком і можуть викликати непрохідність кишківника. Це вже дуже небезпечно!

У дітей зараження аскаридами варто запідозрити, якщо дитина дуже неспокійно спить, періодично відчуває гострий біль у животі, часто скаржиться на нудоту. Батьків повинні насторожити висипання на шкірі дитини, сухий кашель, що виникає спонтанно, зниження ваги малюка при нормальному харчуванні.

Які аналізи може призначити лікар

Лікар Ніколаєнко називає три обов’язкових аналізи:

Дослідження калу на яйця гельмінтів. Щоб результат був достовірним, аналіз зазвичай проводять тричі з інтервалом у декілька днів. Лікарі-паразитологи вважають цей метод найнадійнішим. Загальний аналіз крові. Збільшена кількість еозинофілів може свідчити про алергічні реакції, а зниження гемоглобіну та еритроцитів – про анемію, викликану глистовою інвазією. Рентгеноскопія легень. Міграційна фаза аскаридозу може бути встановлена за характерними змінами в легенях.

Чим лікують аскаридоз

Сьогодні фармацевтичні компанії пропонують великий вибір протигельмінтних препаратів.

– Але! Слід пам’ятати, що неправильно розрахована доза препарату може викликати небезпечну інтоксикацію організму. Тому не ризикуйте і самостійно не призначайте лікування собі або своїй дитині, – на цьому особливо наголошує лікар-паразитолог.

Приймання протигельмінтних ліків супроводжується прийомом антигістамінних і, за потреби, залізовмісних препаратів, полівітамінів. Яких – визначить лікар. Також рекомендується дієта з більшою кількістю білкової їжі.

Прогнози грамотного лікування аскаридозу зазвичай сприятливі. Але не виключені й ускладнення у людей зі зниженим імунітетом і наявністю серйозних хронічних захворювань, а також якщо звернутися до лікаря пізно.