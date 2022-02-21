Существует ошибочное мнение, что для похудения необходимо отказаться от жиров. Однако для организма они сверхважны. Жиры снижают риск сердечных заболеваний, помогают быстрее насытиться и способствуют усвоению минералов и витаминов.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что такое жиры и как правильно их потреблять.

— Сразу отвечаем на самый распространенный вопрос: жиры бывают полезными, но любимая картошка фри — это не полезные жиры, — отметили в Минздраве.

Жиры — важная составляющая рациона. От них не стоит отказываться, даже если очень нужно избавиться от лишнего веса.

Умеренное количество жиров в рационе поддерживает работу нервной и эндокринной систем, улучшает кровообращение, способствует сохранению упругости кожи. Но существуют полезные и неполезные жиры, между которыми необходимо знать разницу.

Полезные жиры — это моно- и полиненасыщенные жиры. Мононенасыщенные содержатся в растительных маслах (оливковое, арахисовое, кунжутное, льняное), орехах (миндаль, кешью, пекан, фисташка), авокадо. Полиненасыщенными жирами богаты определенные виды рыбы (лосось, тунец, сельдь, сардины).

Не очень полезные — это насыщенные жиры: они присутствуют в цельном коровьем молоке, сливочном масле, жирных видах мяса и птицы, сале и т.п.

Не полезные — это трансжиры, которые содержатся в жареных блюдах, выпечке, попкорне, картофеле фри.