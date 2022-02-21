Існує хибна думка, що для схуднення необхідно відмовитися від жирів. Однак для організму вони надважливі. Жири знижують ризик серцевих захворювань, допомагають швидше насититися і сприяють засвоєнню мінералів і вітамінів.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що таке жири та як правильно їх споживати.

– Одразу відповідаємо на найпоширеніше питання: жири бувають корисними, але улюблена картопля фрі — це не корисні жири, – зазначили у МОЗ.

Жири — важлива складова раціону. Від них не варто відмовлятися, навіть якщо дуже потрібно позбутися зайвої ваги.

Помірна кількість жирів у раціоні підтримує роботу нервової та ендокринної систем, покращує кровообіг, сприяє збереженню пружності шкіри. Але існують корисні та некорисні жири, між якими необхідно знати різницю.

Корисні жири — це моно- і поліненасичені жири. Мононенасичені містяться в рослинних оліях (оливкова, арахісова, кунжутна, лляна), горіхах (мигдаль, кеш’ю, пекан, фісташка), авокадо. На поліненасичені жири багаті певні види риби (лосось, тунець, оселедець, сардини).

Не дуже корисні — це насичені жири: вони присутні у незбираному коров’ячому молоці, вершковому маслі, жирних видах м’яса та птиці, салі тощо.

Некорисні — це трансжири, які містяться у смажених стравах, випічці, попкорні, картоплі фрі.