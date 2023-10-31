Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, можно ли пить дистилированную воду и чем она отличается от обычной.

— Действительно, вокруг дистилированной воды ходит очень много домыслов, когда этой жидкости приписывают как уникальные полезные свойства, так и безусловный вред для организма, — говорит Людмила Сердюк.

По словам врача, в обоих лагерях сторонников и противников употребления дистилированной воды есть свои веские аргументы.

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Так, дистиллированная вода на самом деле очищена до такой степени, что в ней остались лишь молекулы Н2О. Именно по этой причине она рекомендована пациентам с онкологией и тяжелыми вирусными инфекциями.

Кроме того, дистиллированная вода, как свидетельствуют результаты исследований, в силу своей практически идеальной чистоты не способна замусорить организм неорганическими и минеральными солями, которые могут стать причиной камней в почках и желчном пузыре и привести к мочекаменной болезни.

Однако, с другой стороны, дистиллированная вода лишена и полезных минеральных элементов, без которых организм не может полноценно поддерживать водный баланс.

— Попросту говоря, такой водой, которая, в отличие от обычной, не имеет ни вкуса, ни запаха, невозможно утолить жажду, — отмечает врач.

Именно поэтому Людмила Сердюк рекомендует употреблять обычную бутилированную воду, которая прошла проверки на качество и способна в полной мере поддерживать стабильную работу всех органов и систем.