Каміння у нирках є серйозною медичною проблемою, яка може призвести до ускладнень, якщо їх не вчасно виявити та не лікувати. Уролог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV, що робити з цим.

Причини виникнення каміння у нирках

Ниркове каміння утворюється, коли мінеральні речовини, які зазвичай є у сечі, утворюють тверді відкладення.

– Причин виникнення сечокам’яної хвороби нирок дуже багато: починаючи від генетичної схильності, надмірного споживання або незасвоєння певних продуктів харчування, хронічних захворювань сечовидільної системи, зміни ph сечі і закінчуючи недостатнім вживанням рідини, – сказав уролог.

Вживання надмірної кількості продуктів, багатих на оксалати (наприклад, шоколад, шпинат, горіхи), може спричинити утворення оксалатових каменів.

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Недостатнє споживання рідини призводить до концентрації сечі, що також сприяє їхній появі.

Таке захворювання спричиняють і деякі медичні стани, як-от гіперкальціємія або захворювання паращитоподібних залоз.

Якщо у вашій родині були випадки ниркових каменів, ризик їх виникнення може збільшитися.

Симптоми сечокам’яної хвороби

Симптоми ниркових каменів можуть бути різними і зазвичай залежать від їхнього розміру та місця розташування.

– Сечокам’яна хвороба нирок може проявлятися різними симптомами, а їхній характер може залежати від розміру, місця розташування та кількості каменів, інколи людина може навіть не знати, що в неї є каміння в нирках, допоки не зробить УЗД, – додав лікар.

Найтиповіший симптом – біль у нирках, який може бути гострим та інтенсивним. Він може виникнути раптово та локалізуватись в нижній частині спини або боку живота.

Наявність каменів може спричинити кровотечу, з’являється видима кров у сечі або її рожевий відтінок.

Каміння, яке блокує сечоводи, може викликати нудоту та блювання через затор сечовипускання.

Методи лікування та коли звертатися до лікаря

– Після виявлення каміння будь-якого розміру слід негайно звернутись до уролога за консультацією, – відкреслює Андрій.

Методи лікування зазвичай залежать від розміру та типу каменів, а також від того, чи вони призводять до ускладнень.

– Якщо камінь не є щільним та малий за розміром, достатньо просто змінити дієту та почати вживати більше рідини. Однак якщо втратити час, то в ліпшому випадку доведеться проходити тривалий курс медикаментозного лікування або робити дистанційне дроблення каменів нирок, – розповідає уролог.

Збільшення споживання води допомагає розчиняти каміння та сприяє їх виведенню.

Деякі ліки можуть допомогти розчинити або зменшити розмір каменів, але вживати їх варто лише за рекомендацією лікаря.

У важких випадках або за наявності великих каменів може бути необхідне хірургічне втручання.