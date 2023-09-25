Камни в почках являются серьезной медицинской проблемой, которая может привести к осложнениям, если их не вовремя обнаружить и не лечить. Уролог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV, что делать с этим.

Причины возникновения камней в почках

Почечные камни образуются, когда минеральные вещества, которые обычно находятся в моче, образуют твердые отложения.

— Причин возникновения мочекаменной болезни почек очень много: начиная от генетической предрасположенности, чрезмерного потребления или неусвоения определенных продуктов питания, хронических заболеваний мочевыделительной системы, изменения ph мочи и заканчивая недостаточным употреблением жидкости, — сказал уролог.

Употребление чрезмерного количества продуктов, богатых оксалатами (например, шоколад, шпинат, орехи), может привести к образованию оксалатовых камней.

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Недостаточное потребление жидкости приводит к концентрации мочи, что также способствует их появлению.

Такое заболевание вызывают и некоторые медицинские состояния, такие как гиперкальциемия или заболевания паращитовидных желез.

Если в вашей семье были случаи почечных камней, риск их возникновения может увеличиться.

Симптомы мочекаменной болезни

Симптомы почечных камней могут быть разными и обычно зависят от их размера и местоположения.

— Мочекаменная болезнь почек может проявляться различными симптомами, а их характер может зависеть от размера, места расположения и количества камней, иногда человек может даже не знать, что у него есть камни в почках, пока не сделает УЗИ, — добавил врач.

Самый типичный симптом — боль в почках, которая может быть острой и интенсивной. Она может возникнуть внезапно и локализироваться в нижней части спины или боку живота.

Наличие камней может послужить причиной кровотечения, появляется видимая кровь в моче или ее розовый оттенок.

Камни, блокирующие мочеточники, могут вызвать тошноту и рвоту из-за затора мочеиспускания.

Методы лечения и когда обращаться к врачу

— При обнаружении камней любого размера следует немедленно обратиться к урологу за консультацией, — отмечает Андрей.

Методы лечения обычно зависят от размера и типа камней, а также от того, приводят ли они к осложнениям.

— Если камень не плотный и маленький по размеру, достаточно просто изменить диету и начать употреблять больше жидкости. Однако если потерять время, то в лучшем случае придется проходить длительный курс медикаментозного лечения или делать дистанционное дробление камней почек, — рассказывает уролог.

Увеличение потребления воды помогает растворять камни и способствует их выведению.

Некоторые лекарства также могут помочь растворить или уменьшить размер камней, но принимать их следует только по рекомендации врача.

В тяжелых случаях или при наличии больших камней может быть необходимо хирургическое вмешательство.