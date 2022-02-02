Во Львове медики с помощью робота Da Vinci за час лишили боли девочку, которой целых 7 лет мешала серьезная болезнь.

Об этом сообщило Первое территориальное медицинское объединение города Львова. Весь желчный пузырь Ангелины был наполнен камешками. Их врачи обнаружили, когда девочке было всего 3 года.

По словам специалистов, это редкость для детей, потому что в основном таким страдают взрослые. С тех пор как Ангелине поставили диагноз, ее лечили медикаментозно, что лишь осложняло течение болезни. Так, лекарства способствовали “измельчению” камней, что могло заблокировать выход желчи из протока.

Ангелина постоянно испытывала дискомфорт, а желчный пузырь наполнялся камешками, которые в любой момент могли заблокировать желчные протоки.

Родители ребенка обратились к львовским врачам уже зная, что нужна операция.

— Через несколько проколов врачи “руками робота” удалили желчный пузырь с двумя крупными камнями — 1,5 см каждый — и рядом мелких, — отметили в 1 ТМО Львова.

В целом вмешательство длилось всего час, а через сутки девочку выписали из больницы.

В тот же день специалисты с помощью робота Da Vinci прооперировали еще одну девочку. У 15-летнего ребенка была такая же проблема. Операция прошла успешно, а пациентка чувствует себя хорошо.

Недавно во Львове врачи впервые прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci. Он позволил 34-летней женщине снова нормально есть.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова