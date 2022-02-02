У Львові медики за допомогою робота Da Vinci за годину позбавили болю дівчинку, якій цілих 7 років заважала серйозна хвороба.

Про це повідомило Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова. Весь жовчний міхур Ангеліни був наповнений камінцями. Їх лікарі виявили, коли дівчинці було лише 3 роки.

За словами спеціалістів, це рідкість для діток, бо здебільшого на таке страждають дорослі. Відтоді як Ангеліні поставили діагноз, її лікували медикаментозно, що лише ускладнювало перебіг хвороби. Так, ліки сприяли “подрібненню” каменів, що могло заблокувати вихід жовчі з протоки.

Ангеліна постійно відчувала дискомфорт, а жовчний міхур наповнювався камінцями, які будь-якої миті могли заблокувати жовчні протоки.

Батьки дитини звернулися до львівських лікарів вже знаючи, що потрібна операція.

– Через кілька проколів лікарі “руками робота” видалили жовчний міхур з двома великими камінцями – 1,5 см кожен – і низкою дрібненьких, – зазначили у 1 ТМО Львова.

Загалом втручання тривало лише годину, а за добу дівчинку виписали з лікарні.

Того ж дня спеціалісти за допомогою робота Da Vinci прооперували ще одну дівчинку. 15-річна дитина мала таку ж проблему. Операція пройшла успішно, а пацієнтка почувається добре.

Нещодавно у Львові лікарі вперше прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci. Він дав змогу 34-річній жінці знову нормально їсти.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова