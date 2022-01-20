В Україні лікарі вперше прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci. Він дав змогу жінці знову нормально їсти.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова. 34-річна пацієнтка, яка мешкає у Львівській області, останні два місяці не могла зробити навіть ковток води, щоб не спровокувати блювання.

Мирослава схудла на 10 кілограмів. Причина – діагноз ахалазія стравоходу, тобто порушення його функції під час прийому їжі. Він зустрічається лише у 0,001% людей на планеті.

Жінка дізналася про рідкісну патологію лише цього місяця, коли звернулася до Лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова. А до цього вона два роки страждала спершу від шаленого дискомфорту, а потім і болю.

– Їжа, яку вона вживала, поверталася. Проблемою було навіть зробити ковток води, – зазначили у лікарні.

Рентген одразу виявив ахалазію стравоходу. Раніше єдиним методом повернути жінку до нормального життя була операція з розрізом грудної клітки та черевної порожнини. Однак завдяки роботичній системі Da Vinci медикам вдалося зробити складне хірургічне втручання через чотири маленькі проколи.

У лікарні пояснили, що це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після. Також значно скоротився час реабілітації.

Вже через день після операції Мирослава поїхала додому до своїх рідних. Зараз вона почувається добре і знову може нормально їсти та пити.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова