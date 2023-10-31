Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чи можна пити дистильовану воду та чим вона відрізняється від звичайної.

– Дійсно, навколо дистильованої води ходить дуже багато домислів, коли цій рідині приписують як унікальні корисні властивості, так і безумовну шкоду для організму, – каже Людмила Сердюк.

За словами лікарки, в обох таборах прихильників і противників вживання дистильованої води є свої вагомі аргументи.

Так, дистильована вода насправді очищена до такої міри, що в ній залишилися лише молекули Н2О. Саме з цієї причини вона рекомендована пацієнтам з онкологією і важкими вірусними інфекціями.

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Крім того, дистильована вода, як свідчать результати досліджень, з огляду на свою практично ідеальну чистоту не здатна засмітити організм неорганічними та мінеральними солями, що можуть стати причиною каменів у нирках і жовчному міхурі та призвести до сечокам’яної хвороби.

Однак, з іншого боку, дистильована вода позбавлена і корисних мінеральних елементів, без яких організм не може повноцінно підтримувати водний баланс.

– Такою водою, яка, на відміну від звичайної, не має ні смаку, ні запаху, неможливо втамувати спрагу, – зазначає лікарка.

Саме тому Людмила Сердюк рекомендує вживати звичайну бутильовану воду, яка пройшла перевірки на якість і здатна повною мірою підтримувати стабільну роботу всіх органів і систем.