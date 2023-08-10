Газовану воду краще розглядати як здоровішу альтернативу безалкогольним напоям, а не як альтернативу воді, вважають дієтологи.
Вибір між газованою водою і негазованою водою, зрештою, залежить від особистих переваг і міркувань здоров’я.
Для тих, хто любить газовані напої без додавання цукру, вода з бульбашками може стати чудовим вибором.
Водночас, якщо ви схильні до здуття живота, краще віддавати перевагу простій воді. Як і в будь-якому дієтичному виборі, помірність є ключовим фактором.
Доктор Калпана Гупта, клінічний дієтолог, фахівчиня із харчування та дієтології в лікарні Max Smart Super Specialty Hospital в Нью-Делі розповіла про плюси й мінуси газованої води, якій надають перевагу в спеку багато людей, що відчувають спрагу.
Плюси газованої води
1. Освіжає смак
Бульбашки в газованій воді дають унікальне відчуття свіжості, яке вигідно відрізняється від прісного смаку звичайної води.
2. Зволожує і розслабляє
Шипучий напій заспокоює і допомагає людям розслабитися в стресовому стані.
3. Дає відчуття ситості
Деякі люди вважають просту воду непривабливою, що може призвести до недостатнього споживання рідини. Бульбашки в газованій воді створюють відчуття ситості, що іноді допомогає приборкати апетит. Це гарна підмога в боротьбі із зайвою вагою. Оскільки газована вода не містить калорій, вона дає змогу одночасно втамувати і спрагу, і потяг до їжі.
Мінуси газованої води
1. Впливає на здоров’я зубів
Газована вода слабокисла через розчинений у ній вуглекислий газ. Якщо її вживати часто, з часом це позначиться на зубній емалі.
2. Може викликати здуття живота
Надмірне споживання газованої води іноді призводить до підвищеного газоутворення через присутність у напої вуглекислого газу.
– Бульбашки можуть накопичуватися в травній системі, спричиняючи дискомфорт і здуття живота, – каже доктор Гупта.
3. Небажана для гіпертоніків
Газована вода, особливо з додаванням ароматизаторів, може містити натрій, що сприяє збільшенню щоденного споживання цього мікроелемента. Людям з гіпертонією або з чутливими до натрію станами слід з обережністю ставитися до споживання газованої води.
Джерело: Healthshots