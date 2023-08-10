Газовану воду краще розглядати як здоровішу альтернативу безалкогольним напоям, а не як альтернативу воді, вважають дієтологи.

Вибір між газованою водою і негазованою водою, зрештою, залежить від особистих переваг і міркувань здоров’я.

Для тих, хто любить газовані напої без додавання цукру, вода з бульбашками може стати чудовим вибором.

Водночас, якщо ви схильні до здуття живота, краще віддавати перевагу простій воді. Як і в будь-якому дієтичному виборі, помірність є ключовим фактором.

Доктор Калпана Гупта, клінічний дієтолог, фахівчиня із харчування та дієтології в лікарні Max Smart Super Specialty Hospital в Нью-Делі розповіла про плюси й мінуси газованої води, якій надають перевагу в спеку багато людей, що відчувають спрагу.

Плюси газованої води

1. Освіжає смак

Бульбашки в газованій воді дають унікальне відчуття свіжості, яке вигідно відрізняється від прісного смаку звичайної води.

2. Зволожує і розслабляє

Шипучий напій заспокоює і допомагає людям розслабитися в стресовому стані.

3. Дає відчуття ситості

Деякі люди вважають просту воду непривабливою, що може призвести до недостатнього споживання рідини. Бульбашки в газованій воді створюють відчуття ситості, що іноді допомогає приборкати апетит. Це гарна підмога в боротьбі із зайвою вагою. Оскільки газована вода не містить калорій, вона дає змогу одночасно втамувати і спрагу, і потяг до їжі.

Мінуси газованої води

1. Впливає на здоров’я зубів

Газована вода слабокисла через розчинений у ній вуглекислий газ. Якщо її вживати часто, з часом це позначиться на зубній емалі.

2. Може викликати здуття живота

Надмірне споживання газованої води іноді призводить до підвищеного газоутворення через присутність у напої вуглекислого газу.

– Бульбашки можуть накопичуватися в травній системі, спричиняючи дискомфорт і здуття живота, – каже доктор Гупта.

3. Небажана для гіпертоніків

Газована вода, особливо з додаванням ароматизаторів, може містити натрій, що сприяє збільшенню щоденного споживання цього мікроелемента. Людям з гіпертонією або з чутливими до натрію станами слід з обережністю ставитися до споживання газованої води.

Джерело: Healthshots