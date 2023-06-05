Універсальної вичерпної поради щодо кількості рідини, яка потрібна організму конкретної людини, не дасть жоден фахівець.

Адже водний баланс залежить від температури й вологості повітря в даний момент, від того, як людина одягнена, чим займається – сидить на лавці у парку, чи працює на городі.

Має значення і те, що вона їла в цей день, і чи нервувала, як працюють її нирки і які ліки вона приймає.

Але якщо абстрагуватися, то відповідь може бути така: хочете пити – пийте, аби не алкоголь і не солодкі газовані напої, шкідливі високим вмістом цукру.

Варто зважати на сигнали тіла, зокрема сухість у роті, неприємне відчуття під діафрагмою, відсутність сечовипускання довгий час.

Спрага вас не обдурить.

А ось маленьким дітям питний режим мають регулювати дорослі. Для дітей від року до чотирьох це приблизно 1 – 1.4 л, для дітей від чотирьох до шести років це 1.2 – 1.7 л.

Якщо дитина раптом стає вередливою, плаксивою, чи апатичною, можливо їй просто хочеться пити. У зовсім маленьких дітей, які потребують води, шкіра може втратити пружність.

Батьки у спекотний день повинні орієнтуватися на те, як часто дитина мочиться: давно не ходила в туалет, варто дати їй попити. Тільки не соку, чаю, чи компоту, – віддавайте перевагу чистій воді. Вона завжди повинна у мами бути з собою на прогулянці.

Фахівці особливо підкреслюють, що пити під час їжі й після неї – можна і потрібно!

Літні люди часто уникають пити воду, щоб не вставати часто до вбиральні чи, щоб, на їхнє переконання, не підвищився тиск. Це неправильно.

Треба регулярно робити кілька ковтків води, а питання тиску обговорити з лікарем.

Вода – це запорука кращого самопочуття, якщо хочете, питання виживання в разі екстремальної ситуації.