Универсального исчерпывающего совета по количеству жидкости, которая нужна организму конкретного человека, не даст ни один специалист.

Ведь водный баланс зависит от температуры и влажности воздуха в данный момент, от того, как человек одет, чем занимается — сидит на скамейке в парке или работает на огороде.

Имеет значение и то, что он ел в этот день, и нервничал ли он, как работают его почки и какие лекарства он принимает.

Но если абстрагироваться, то ответ может быть такой: хотите пить — пейте, лишь бы не алкоголь и не сладкие газированные напитки, вредные высоким содержанием сахара.

Стоит учитывать сигналы тела, в частности сухость во рту, неприятное ощущение под диафрагмой, отсутствие мочеиспускания долгое время.

Жажда вас не обманет.

А вот маленьким детям питьевой режим должны регулировать взрослые. Для детей от года до четырех это примерно 1 — 1.4 л, для детей от четырех до шести лет это 1.2 — 1.7 л.

Если ребенок вдруг становится капризным, плаксивым или апатичным, возможно, ему просто хочется пить. У совсем маленьких детей, которые нуждаются в воде, кожа может потерять упругость.

Родителям в жаркий день необходимо ориентироваться на то, как часто ребенок мочится: давно не ходил в туалет, стоит дать ему попить. Только не сока, чая или компота, — отдавайте предпочтение чистой воде. Она всегда должна у мамы быть с собой на прогулке.

Специалисты особо подчеркивают: пить во время еды и после нее — можно и нужно!

Пожилые люди часто избегают пить воду, чтобы не вставать часто в уборную или чтобы, по их убеждению, не повысилось давление. Это неправильно.

Надо регулярно делать несколько глотков воды, а вопрос давления обсудить с врачом.

Вода — это залог лучшего самочувствия, если хотите, вопрос выживания в случае экстремальной ситуации.