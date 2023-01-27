Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя развенчали миф по поводу полезности дистиллированной воды.

— Пить чистую воду — залог здоровья. Однако существует несколько видов очищенной воды и на некоторые стоит обратить внимание. Например, на дистиллированную, — говорят специалисты.

И объясняют, что вода, которая прошла процесс дистилляции, действительно является очень чистой. Простыми словами, это водяной пар, который снова оседает в виде капель, однако почти без примесей.

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Таким образом, по словам экспертов, вода избавляется от бактерий, органических, химических веществ и от 99,9% минералов. Такая вода ощущается, как очень мягкая и не имеющая вкуса.

— Это отличный вариант для использования во время медицинских процедур, в лаборатории, в автомобильной промышленности (предотвращает коррозию), в уходе за телом и волосами, для приготовления пищи малышам со слабым иммунитетом, — отмечают медики.

А вот регулярно пить дистиллят специалисты не рекомендуют.

Дело в том, что обычная или очищенная другим способом вода содержит важные для организма минералы. Например, магний, кальций и натрий. Недостаток этих веществ может привести к ощущению усталости, слабости, мышечным судорогам, болезням сердечно-сосудистой системы, ломкости зубов и другим неприятным состояниям.

Если вы регулярно пьете дистиллированную воду, то стоит обогатить свой рацион, чтобы компенсировать недостаток важных микронутриентов в организме, рекомендуют эксперты.

И обращают внимание на тару с дистиллированной водой. По их словам, несбалансированный дистиллят имеет свойство “извлекать” минералы из всего, чего касается. В частности, из пластиковых бутылок.

Источник: Береги себя