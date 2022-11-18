Химик, ученый Глеб Репич рассказал, как в домашних условиях за минуту сделать базовое средство по уходу за лицом.

Мицеллярную воду каждый день использует большинство женщин. Многие мужчины также очищают им кожу лица. Знаете ли, что мицеллярную воду можно приготовить дома всего за одну минуту.

Пошаговый рецепт

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Возьмите флакон и поставьте его на весы. Налейте 90 мл дистиллированной воды и добавьте четыре грамма мягкого поверхностно-активного вещества Tegosoft PC 41 MB. Это вещество, собственно, и создает мицеллы, очищающие кожу.

Также добавьте в жидкость 0,5 г эмолент Plantasens Olive LD. Это вещество будет делать нашу кожу мягкой и шелковистой.

Долейте увлажняющие элементы: 2 г бетаина, 2 г глицерина, 0,5 г пантенола для успокаивающего эффекта.

И в конце – консервант, чтобы в средстве ничего не завелось. Я беру EUXYL K712.

Закройте флакон и тщательно перемешайте.

Все компоненты мицеллярной воды можно приобрести в специальных интернет-магазинах.