Хімік, науковець Гліб Репіч розповів, як у домашніх умовах за хвилину зробити базовий засіб для догляду за обличчям.

Міцелярну воду щодня використовує більшість жінок. Багато чоловіків також очищують ним шкіру обличчя. А чи знаєте, що міцелярну воду можна приготувати вдома лише за одну хвилину.

Покроковий рецепт

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Візьміть флакон і поставте його на ваги. Налийте 90 мл дистильованої води й додайте чотири грами м’якої поверхнево активної речовини Tegosoft PC 41 MB. Ця речовина, власне, і створює міцели, що очищують шкіру.

дистильованої води й додайте чотири грами м’якої поверхнево активної речовини Tegosoft PC 41 MB. Ця речовина, власне, і створює міцели, що очищують шкіру. Також додайте в рідину 0,5 г емоленту Plantasens Olive LD. Ця речовина робитиме нашу шкіру м’якою й шовковистою.

емоленту Plantasens Olive LD. Ця речовина робитиме нашу шкіру м’якою й шовковистою. Долийте зволожувальні елементи: 2 г бетаїну, 2 г гліцерину, 0,5 г пантенолу для заспокійливого ефекту.

бетаїну, гліцерину, пантенолу для заспокійливого ефекту. І наприкінці – консервант, щоб у засобі нічого не завелося. Я беру EUXYL K712.

щоб у засобі нічого не завелося. Я беру EUXYL K712. Закрийте флакон та ретельно перемішайте.

Всі складові міцелярної води можна придбати у спеціальних інтернет-магазинах.