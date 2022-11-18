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Міцелярна вода: як її зробити в домашніх умовах

18 Листопада 2022, 14:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мицеллярная вода
Джерело: Pexels

Хімік, науковець Гліб Репіч розповів, як у домашніх умовах за хвилину зробити базовий засіб для догляду за обличчям.

Міцелярну воду щодня використовує більшість жінок. Багато чоловіків також очищують ним шкіру обличчя. А чи знаєте, що міцелярну воду можна приготувати вдома лише за одну хвилину.

Покроковий рецепт

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  • Візьміть флакон і поставте його на ваги. Налийте 90 мл дистильованої води й додайте чотири грами м’якої поверхнево активної речовини Tegosoft PC 41 MB. Ця речовина, власне, і створює міцели, що очищують шкіру.
  • Також додайте в рідину 0,5 г емоленту Plantasens Olive LD. Ця речовина робитиме нашу шкіру м’якою й шовковистою.
  • Долийте зволожувальні елементи: 2 г бетаїну, 2 г гліцерину, 0,5 г пантенолу для заспокійливого ефекту.
  • І наприкінці –  консервант, щоб у засобі нічого не завелося. Я беру EUXYL K712.
  • Закрийте флакон та ретельно перемішайте.
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Всі складові міцелярної води можна придбати у спеціальних інтернет-магазинах.

Джерело
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