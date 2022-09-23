Ботокс для волосся – сучасна салонна процедура, яку роблять жінки різного віку. Даний препарат містить амінокислоти, вітаміни, рослинні масла, гіалуронову кислоту та рідкий кератин. Завдяки такій суміші волосся стає блискучим та зволоженим. Експерти запевняють – ефект від даної процедури може зберігатися до пів року.

Та такі косметичні послуги не з дешевих. Утім, виявляється, ботокс для волосся можна зробити у домашніх умовах.

Юлія Давиденко працює перукарем понад 10 років. Каже, що часто сама вдається до цієї процедури. Застосовує при цьому народні методи.

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– Ось один із рецептів. Перш за все розведіть у воді 2 ст. ложки желатину. До нього додайте 25 г розігрітого меду та 35 г лляної олії. Отриману суміш підігрійте до 50 градусів. Маску нанесіть по всій довжині волосся на 15-20 хвилин. Процедуру варто проводити щотижня, впродовж двох місяців, – ділиться досвідом Юлія.

Ще один з рецептів базується на зеленому чаї. Для цього 1 ст. ложку заварки залити 150 мл окропу. Через 4-5 годин процідити. Туди ж додати 35 г желатину, розчинити. Долити 10 г оливкової олії. Отриману суміш нанести на волосся і лишити на 15-20. Змити теплою водою.

Процедуру варто робити також щотижня, але впродовж щонайменше чотирьох місяців. Утім її варто робити правильно.

– Голову треба двічі вимити шампунем. Маску наносити щіточкою на пасма, відступаючи кілька сантиметрів від коренів. Далі волосся слід розчесати по всій довжині. Для кращого ефекту можна одягнути поліетиленову шапочку. Потім помийте голову шампунем, маскою та кондиціонером, – каже Юлія.

А ось колега Юлії – перукар і трихолог Світлана Сиксай, навпаки – противник таких процедур. І у жодні швидкі відновлення не вірить.

– На рахунок цих процедур – ботоксу, кератину чи холодного відновлення в домашніх умовах – я не рекомендую взагалі. Чому? Краще всього використовувати маски залежно від типу волосся і проблеми, – наголошує Світлана.

За словами трихолога, якщо у вас посічене волосся, то це зрозуміло, що, або поганий стан шкіри голови, або нестача протеїнів. Відтак, ми шукаємо маску з протеїнами, використовуємо її раз чи два на тиждень, в залежності від ступеня пошкодженння волосся.

– Бо коли ви робите ботокс чи кератин, то це в першу чергу процедури з плівками, які дають візуальний ефект, але нічого не дають внутрішньо для волосся, – розповідає Світлана.

Світлана наголошує – зробити волосся доглянутим та живим у домашніх умовах можна іншим методом, який передбачає живлення волосся як зовні, так і внутрішньо.