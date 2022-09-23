Ботокс для волос — современная салонная процедура, которую делают женщины всех возрастов. Данный препарат содержит аминокислоты, витамины, растительные масла, гиалуроновую кислоту и жидкий кератин. Благодаря такой смеси волосы становятся блестящими и увлажненными. Эксперты уверяют – эффект от данной процедуры может сохраняться до полугода.

Но такие косметические услуги не из дешевых. Впрочем, оказывается, ботокс для волос можно сделать и в домашних условиях.

Юлия Давыденко работает парикмахером более 10 лет. Говорит, что часто сама прибегает к этой процедуре. Применяет для этого народные методы.

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– Вот один из рецептов. Прежде всего разведите в воде 2 ст. ложки желатина. К нему добавьте 25 г разогретого меда и 35 г льняного масла. Получившуюся смесь подогрейте до 50 градусов. Маску нанесите по всей длине волос на 15-20 минут. Процедуру следует проводить еженедельно, в течение двух месяцев, – делится опытом Юлия.

Еще один из рецептов основан на зеленом чае. Для этого 1 ст. ложку заварки залить 150 мл кипятка. Через 4-5 часов процедить. Туда же добавить 35 г желатина, растворить. Долить 10 г оливкового масла. Получившуюся смесь нанести на волосы и оставить на 15-20. Смыть теплой водой.

Процедуру следует делать также еженедельно, но в течение минимум четырех месяцев. Впрочем, ее следует делать правильно.

– Голову надо дважды вымыть шампунем. Маску наносить щеточкой на пряди, отступая несколько сантиметров от корней. Далее волосы следует расчесать по всей длине. Для лучшего эффекта можно надеть полиэтиленовую шапочку. Затем помойте голову шампунем, маской и кондиционером, – говорит Юлия.

А вот коллега Юлии – парикмахер и трихолог Светлана Сиксай, наоборот – противник таких процедур. И ни в какие быстрые восстановления не верит.

— На счет этих процедур – ботокса, кератина или холодного восстановления в домашних условиях – я не рекомендую вообще. Почему? Лучше всего использовать маски в зависимости от типа волос и проблемы, – отмечает Светлана.

По словам трихолога, если у вас секущиеся волосы, то это понятно, что либо плохое состояние кожи головы, либо недостаток протеинов. Тогда, мы ищем маску с протеинами, используем ее раз или два в неделю, в зависимости от степени повреждения волос.

– Ведь когда вы делаете ботокс или кератин, то это в первую очередь процедуры с пленками, которые дают визуальный эффект, но ничего не дают внутрь для волос, – рассказывает Светлана.

Светлана отмечает – сделать волосы ухоженными и живыми в домашних условиях можно другим методом, предусматривающим питание волос как снаружи, так и внутри.