Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розвінчали міф щодо корисності дистильованої води.

– Пити чисту воду – запорука здоров’я. Однак існує кілька видів очищеної води і на деякі варто звернути увагу. Наприклад, на дистильовану, – кажуть фахівці.

І пояснюють, що вода, яка пройшла процес дистиляції, дійсно є дуже чистою. Простими словами, це водяна пара, яка знову осідає у вигляді крапель, проте майже без домішок.

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Таким чином, за словами експертів, вода позбавляється від бактерій, органічних, хімічних речовин і від 99,9% мінералів. Така вода відчувається, як дуже м’яка і не має смаку.

– Це відмінний варіант для використання під час медичних процедур, в лабораторії, в автомобільній промисловості (запобігає корозії), в догляді за тілом і волоссям, для приготування їжі малюкам зі слабким імунітетом, – зазначають медики.

А ось регулярно пити дистилят фахівці не рекомендують.

Справа в тому, що звичайна або очищена іншим способом вода містить важливі для організму мінерали. Наприклад, магній, кальцій і натрій. Недолік цих речовин може привести до відчуття втоми, слабкості, м’язових судом, хвороб серцево-судинної системи, ламкості зубів і інших неприємних станів.

Якщо ви регулярно п’єте дистильовану воду, то варто збагатити свій раціон, щоб компенсувати нестачу важливих мікронутрієнтів в організмі, рекомендують експерти.

І звертають увагу на тару з дистильованою водою. За їхніми словами, незбалансований дистилят має властивість “витягувати” мінерали з усього, чого торкається. Зокрема, з пластикових пляшок.

Джерело: Бережи себе