Газированную воду лучше рассматривать как более здоровую альтернативу безалкогольным напиткам, а не как альтернативу воде, считают диетологи.

Выбор между газированной водой и негазированной водой в конечном итоге зависит от личных предпочтений и соображений здоровья.

Для тех, кто любит газированные напитки без добавления сахара, вода с пузырьками может стать отличным выбором.

Однако, если вы склонны к вздутию живота, лучше отдавать предпочтение простой воде. Как и в любом диетическом выборе, умеренность является ключевым фактором.

Доктор Калпана Гупта, клинический диетолог, специалист по питанию и диетологии в больнице Max Smart Super Specialty Hospital в Нью-Дели рассказала о плюсах и минусах газированной воды, которой отдают предпочтение в жару многие люди, испытывающие жажду.

Плюсы газированной воды

1. Освежает вкус

Пузырьки в газированной воде дают уникальное ощущение свежести, которое выгодно отличается от пресного вкуса обычной воды.

2. Увлажнение и расслабление

Шипучий напиток успокаивает и помогает людям расслабиться в стрессовом состоянии.

3. Дает ощущение сытости

Некоторые люди находят простую воду непривлекательной, что может привести к недостаточному потреблению жидкости. Пузырьки в газированной воде создают ощущение сытости, что помогает обуздать аппетит. Это хорошее подспорье в борьбе с лишним весом. Поскольку газированная вода не содержит калорий, она позволяет утолить и жажду и тягу к еде.

Минусы газированной воды

1. Влияет на здоровье зубов

Газированная вода слабокислая из-за растворенного в ней углекислого газа. Если ее употреблять часто, со временем это скажется на зубной эмали.

2. Может вызвать вздутие живота

Чрезмерное потребление газированной воды может привести к повышенному газообразованию из-за присутствия в напитке углекислого газа.

— Пузырьки могут накапливаться в пищеварительной системе, вызывая дискомфорт и вздутие живота, — говорит доктор Гупта.

3. Нежелательна для гипертоников

Газированная вода, особенно с добавлением ароматизаторов, может содержать натрий, что способствует увеличению ежедневного потребления этого микроэлемента. Людям с гипертонией или с чувствительными к натрию состояниями следует с осторожностью относиться к потреблению газированной воды.

Источник: Healthshots