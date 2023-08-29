Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, что такое запор и когда это состояние — повод обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
— Если у вас нет дефекации три и больше дней в неделю, а сам акт дефекации часто тяжелый и болезненный — то уже можно говорить о запоре, — отмечают специалисты.
Запор возникает, когда кал остается по каким-то причинам в толстом кишечнике слишком долго. Кишечник начинает поглощать из него воду, что делает каловые массы крепкими и сухими.
Среди наиболее распространенных причин запора медики называют:
- вы потребляете недостаточно клетчатки (она содержится во фруктах, овощах и злаковых);
- пьете недостаточно жидкости;
- мало двигаетесь и большую часть дня проводите в одном положении;
- не идете в туалет, когда нужно, а терпите;
- у вас изменился рацион или режим дня;
- побочные эффекты от приема определенных лекарств;
- хронический стресс, депрессия или тревожное расстройство.
По словам медиков, слабительные – это не те препараты, которые можно использовать длительное время. Большинство слабительных средств назначают только на короткий срок . Если в течение недели ситуация не улучшается, следует записаться к врачу.
Вам стоит обратиться к врачу, если:
- запор не проходит после приема препаратов и изменения образа жизни;
- запоры являются для вас регулярной проблемой и длятся долго;
- вы часто ощущаете вздутие живота, и это длится долго;
- вы теряете вес без труда и явных причин;
- в кале видна кровь;
- запор сочетается с чувством постоянной усталости;
- вы принимаете препараты, которые могут вызвать запор.
Врачи предупреждают, что длительные запоры могут привести к серьезным осложнениям. В частности, к развитию геморроя, залегающего кала (накопление фекалий в прямой кишке, которые нужно механически удалять) и недержания кишечника.
Поэтому очень важно адекватно оценить свое состояние и обратиться к специалисту своевременно.
Источник: Береги себя