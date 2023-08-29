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Без ложного стыда: когда все же нужно обратиться к врачу по поводу запора

29 августа 2023, 10:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ожиріння
Источник: Pexels

Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, что такое запор и когда это состояние — повод обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Если у вас нет дефекации три и больше дней в неделю, а сам акт дефекации часто тяжелый и болезненный — то уже можно говорить о запоре, — отмечают специалисты.

Запор возникает, когда кал остается по каким-то причинам в толстом кишечнике слишком долго. Кишечник начинает поглощать из него воду, что делает каловые массы крепкими и сухими.

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Среди наиболее распространенных причин запора медики называют:

  • вы потребляете недостаточно клетчатки (она содержится во фруктах, овощах и злаковых);
  • пьете недостаточно жидкости;
  • мало двигаетесь и большую часть дня проводите в одном положении;
  • не идете в туалет, когда нужно, а терпите;
  • у вас изменился рацион или режим дня;
  • побочные эффекты от приема определенных лекарств;
  • хронический стресс, депрессия или тревожное расстройство.

По словам медиков, слабительные – это не те препараты, которые можно использовать длительное время. Большинство слабительных средств назначают только на короткий срок . Если в течение недели ситуация не улучшается, следует записаться к врачу.

Вам стоит обратиться к врачу, если:

  • запор не проходит после приема препаратов и изменения образа жизни;
  • запоры являются для вас регулярной проблемой и длятся долго;
  • вы часто ощущаете вздутие живота, и это длится долго;
  • вы теряете вес без труда и явных причин;
  • в кале видна кровь;
  • запор сочетается с чувством постоянной усталости;
  • вы принимаете препараты, которые могут вызвать запор.

Врачи предупреждают, что длительные запоры могут привести к серьезным осложнениям. В частности, к развитию геморроя, залегающего кала (накопление фекалий в прямой кишке, которые нужно механически удалять) и недержания кишечника.

Поэтому очень важно адекватно оценить свое состояние и обратиться к специалисту своевременно.

Источник: Береги себя

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