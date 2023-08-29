Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, что такое запор и когда это состояние — повод обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

— Если у вас нет дефекации три и больше дней в неделю, а сам акт дефекации часто тяжелый и болезненный — то уже можно говорить о запоре, — отмечают специалисты.

Запор возникает, когда кал остается по каким-то причинам в толстом кишечнике слишком долго. Кишечник начинает поглощать из него воду, что делает каловые массы крепкими и сухими.

Среди наиболее распространенных причин запора медики называют:

вы потребляете недостаточно клетчатки (она содержится во фруктах, овощах и злаковых);

пьете недостаточно жидкости;

мало двигаетесь и большую часть дня проводите в одном положении;

не идете в туалет, когда нужно, а терпите;

у вас изменился рацион или режим дня;

побочные эффекты от приема определенных лекарств;

хронический стресс, депрессия или тревожное расстройство.

По словам медиков, слабительные – это не те препараты, которые можно использовать длительное время. Большинство слабительных средств назначают только на короткий срок . Если в течение недели ситуация не улучшается, следует записаться к врачу.

Вам стоит обратиться к врачу, если:

запор не проходит после приема препаратов и изменения образа жизни;

запоры являются для вас регулярной проблемой и длятся долго;

вы часто ощущаете вздутие живота, и это длится долго;

вы теряете вес без труда и явных причин;

в кале видна кровь;

запор сочетается с чувством постоянной усталости;

вы принимаете препараты, которые могут вызвать запор.

Врачи предупреждают, что длительные запоры могут привести к серьезным осложнениям. В частности, к развитию геморроя, залегающего кала (накопление фекалий в прямой кишке, которые нужно механически удалять) и недержания кишечника.

Поэтому очень важно адекватно оценить свое состояние и обратиться к специалисту своевременно.

Источник: Береги себя