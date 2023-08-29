Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, що таке закреп і коли цей стан – привід звернутися по кваліфіковану медичну допомогу.
– Якщо у вас немає дефекації три і більше днів на тиждень, а сам акт дефекації часто важкий і болісний – то вже можна говорити про закреп, – зазначають фахівці.
Закреп виникає, коли кал залишається з якихось причин у товстому кишечнику занадто довго. Кишечник починає поглинати з нього воду, що робить калові маси міцними та сухими.
Серед найпоширеніших причин закрепу медики називають:
- ви споживаєте недостатньо клітковини (вона міститься у фруктах, овочах і злакових);
- п’єте недостатньо рідини;
- мало рухаєтеся і більшу частину дня проводите в одному положенні;
- не йдете в туалет, коли маєте потребу, а терпите;
- у вас змінився раціон або режим дня;
- побічні ефекти від прийому певних ліків;
- хронічний стрес, депресія або тривожний розлад.
За словами медиків, проносні – це не ті препарати, які можна використовувати тривалий час. Більшість проносних засобів призначають тільки на короткий термін. Якщо протягом тижня ситуація не покращується, варто записатися до лікаря.
Вам потрібно звернутися до лікаря, якщо:
- закреп не минає після приймання препаратів і зміни способу життя;
- закрепи є для вас регулярною проблемою і тривають довго;
- ви часто відчуваєте здуття живота, і це триває довго;
- ви втрачаєте вагу без зусиль і явних причин;
- у калі видно кров;
- закреп поєднується з відчуттям постійної втоми;
- ви приймаєте препарати, які можуть викликати закреп.
Лікарі попереджають, що тривалі закрепи можуть призвести до серйозних ускладнень. Зокрема, до розвитку геморою, залягаючого калу (накопичення фекалій у прямій кишці, які потрібно механічно видаляти) та нетримання кишківника.
Тому дуже важливо адекватно оцінити свій стан і звернутися до фахівця вчасно.
Джерело: Бережи себе