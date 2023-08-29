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Без удаваного сорому: коли все ж потрібно звернутися до лікаря з приводу закрепу

29 Серпня 2023, 10:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ожиріння
Джерело: Pexels

Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, що таке закреп і коли цей стан – привід звернутися по кваліфіковану медичну допомогу.

– Якщо у вас немає дефекації три і більше днів на тиждень, а сам акт дефекації часто важкий і болісний – то вже можна говорити про закреп, – зазначають фахівці.

Закреп виникає, коли кал залишається з якихось причин у товстому кишечнику занадто довго. Кишечник починає поглинати з нього воду, що робить калові маси міцними та сухими.

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Серед найпоширеніших причин закрепу медики називають:

  • ви споживаєте недостатньо клітковини (вона міститься у фруктах, овочах і злакових);
  • п’єте недостатньо рідини;
  • мало рухаєтеся і більшу частину дня проводите в одному положенні;
  • не йдете в туалет, коли маєте потребу, а терпите;
  • у вас змінився раціон або режим дня;
  • побічні ефекти від прийому певних ліків;
  • хронічний стрес, депресія або тривожний розлад.

За словами медиків, проносні – це не ті препарати, які можна використовувати тривалий час. Більшість проносних засобів призначають тільки на короткий термін. Якщо протягом тижня ситуація не покращується, варто записатися до лікаря.

Вам потрібно звернутися до лікаря, якщо:

  • закреп не минає після приймання препаратів і зміни способу життя;
  • закрепи є для вас регулярною проблемою і тривають довго;
  • ви часто відчуваєте здуття живота, і це триває довго;
  • ви втрачаєте вагу без зусиль і явних причин;
  • у калі видно кров;
  • закреп поєднується з відчуттям постійної втоми;
  • ви приймаєте препарати, які можуть викликати закреп.

Лікарі попереджають, що тривалі закрепи можуть призвести до серйозних ускладнень. Зокрема, до розвитку геморою, залягаючого калу (накопичення фекалій у прямій кишці, які потрібно механічно видаляти) та нетримання кишківника.

Тому дуже важливо адекватно оцінити свій стан і звернутися до фахівця вчасно.

Джерело: Бережи себе

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