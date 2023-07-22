Як часто потрібно випорожняти кишківник? Гастроентерологи стверджують: випорожнюватися щодня зовсім не обов’язково.

Так вважає і гастроентеролог доктор Фоласаде Мей, доцент Медичної школи Девіда Геффена Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

– У більшості людей випорожнення бувають від трьох разів на день до трьох разів на тиждень. У цьому діапазоні все – варіант норми, – говорить Мей.

За словами лікаря, на те, як часто ми випорожнюємося, можуть впливати кілька чинників, зокрема дієта, гідратація, стрес, вік, вживання ліків і соціальні обставини.

Коли йдеться про випорожнення кишківника як про показник здоров’я, частота – не єдиний важливий фактор.

– Форма випорожнень, зовнішній вигляд або консистенція дефекації насправді є набагато важливішим критерієм, ніж прості цифри частоти, – каже лікар.

Медики оцінюють якість випорожнень за допомогою Брістольської діаграми, у якій дефекація класифікуються за сімома групами.

Найкорисніші види випорожнень – це третій і четвертий типи – випорожнення у формі ковбаси з тріщинами на поверхні або змієподібні та гладкі.

– Якщо ви какаєте тричі на тиждень, а консистенція тверда або схожа на гальку, це теж може бути нормальним, якщо ви не відчуваєте ні в чому іншому дискомфорту, – каже лікарка Тріша Пасріча.

А ось якщо надмірно напружуєтеся, щоб випорожнитися, або відчуваєте, що не повністю вдається спорожнити кишківник, вам, можливо, доведеться внести зміни в спосіб життя.

За словами доктора Мей, те, наскільки швидко чи повільно їжа проходить через травний тракт, також може залежати від генетики, до того ж, варто враховувати, що наша травна система має тенденцію сповільнюватися з віком.

Деякі захворювання, як-от гіпотиреоз, синдром подразненого кишківника або виразковий коліт, теж можуть вплинути на регулярність, як і деякі ліки, приміром, опіоїди та антидепресанти.

За словами Мей, народження дитини або набір чи втрата ваги іноді спричиняють дисфункцію тазового дна, через що теж утруднюються випорожнення.

Коли ми перебуваємо в стані стресу, гормони і зміни нервової системи також можуть перешкоджати проходженню випорожнень до прямої кишки, що призводить до закрепів.

Хоча деякі люди відчувають іншу крайність – діарею – під час стресу.

За словами гастроентеролога, якщо вам доводиться сидіти в туалеті понад п’ять-десять хвилин, слід обговорити це питання зі своїм лікарем.

Якщо зміни способу життя не спрацюють, лікар пропише ліки, добавки або проносні засоби, які допоможуть досягти регулярності випорожнень.

Джерело: CNN